Neonata rapita a Cosenza, il video inedito dalla clinica: la fuga di Rosa Vespa ripresa dalle telecamere

Un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza permette di ricostruire quanto avvenuto nel caso della neonata rapita a Cosenza, la piccola Sofia. Le immagini mostrano la 51enne Rosa Vespa e il 43enne Aqua Moses aggirarsi per i corridoi della clinica Sacro Cuore, per poi prelevare la piccola e portarla via.

Il rapimento della neonata a Cosenza

Il tutto è durato una quarantina di minuti. A svelare il modus operandi di Vespa e Moses sono state tre telecamere: una posizionata all’esterno della struttura, una nell’ingresso e una nel corridoio del reparto neonatale.

Il piano della coppia, che aveva simulato una gravidanza, è scattato alle 18:09 di martedì 21 gennaio. Nel video si vede Aqua Moses camminare lungo il corridoio con in mano un ovetto. Ovetto che, poco dopo, viene appoggiato su alcune sedie.

Alle 18:11 Moses si sposta sul ballatoio esterno, in attesa dell’arrivo della sua compagna. Rosa Vespa raggiunge l’ingresso della clinica alle 18:23.

Qualche istante dopo, la donna viene immortalata nel corridoio del reparto neonatale dove controlla l’ovetto precedentemente posizionato dal compagno.

Dopo una ventina di minuti, Rosa Vespa ricompare con la piccola Sofia fra le braccia. La neonata era venuta al mondo solo il giorno prima.

Il compagno la invita a posizionare Sofia nell’ovetto, ma la donna sceglie di tenerla fra le braccia. Infine i due si incamminano verso l’uscita, portando Sofia con sé.

I festeggiamenti

Dopo l’allarme, le forze dell’ordine si sono messe immediatamente sulle loro tracce. Come riporta Rai News, quando gli agenti sono arrivati a loro, in un appartamento di Castrolibero, a un quarto d’ora da Cosenza, erano in corso festeggiamenti con amici e parenti.

Amici e parenti del tutto ignari che fosse stato messo in atto il rapimento di una neonata.

Addobbi azzurri per Sofia

“Quando siamo entrati in casa abbiamo visto prima un fiocco di colore azzurro e quando abbiamo bussato abbiamo visto degli ospiti che erano lì per i festeggiamenti di una nascita”. Sono le parole del commissario di polizia Claudio Sole, riportate da Rai News.

All’arrivo dei poliziotti, la donna non si è opposta ma si è limitata a indicare una stanza nella quale c’era una culla. In casa tutti gli addobbi erano azzurri, come per l’arrivo di un maschietto.

“Grazie a tutti. Vorrei abbracciare tutti”, ha scritto sui social la madre della piccola Sofia, firmandosi “una mamma e un papà che ieri sono morti e risorti“.