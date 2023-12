Nell'omicidio Pierina Paganelli spunta un altro testimone su Valeria: "Aveva chiavi di un altro appartamento"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nuovi tasselli su Valeria Bartolucci si aggiungono nel grande e caotico puzzle dell’omicidio di Pierina Paganelli, l’ex infermiera uccisa il 3 ottobre 2023 all’interno della palazzina del Ciclamino 31, a Rimini. I microfoni di ‘Mattino Cinque’ sono tornati in quei luoghi e hanno ascoltato un testimone che riferisce alcuni dettagli sulla moglie di Louis Dassilva, entrambi vicini di casa della vittima.

Recentemente di Valeria Bartolucci si è detto che sarebbe in possesso delle chiavi e di un altro box auto e di un altro appartamento, entrambi di proprietà di un’amica non meglio identificata. Martedì 19 dicembre un nuovo testimone, parlando in forma anonima davanti ai microfoni di ‘Mattino Cinque’, avrebbe confermato: “L’ho vista sul terrazzo due o tre volte”, dice il testimone. Lo stesso dichiara di abitare esattamente di fronte a quell’appartamento, all’interno del quale avrebbe visto Valeria Bartolucci più volte nei giorni precedenti all’omicidio.

“Con la proprietaria?”, gli chiede l’inviato. “No, da sola”, risponde l’uomo perché “la proprietaria d’inverno non viene mai”. L’inviato gli chiede cosa abbia visto, e l’uomo risponde di aver notato Valeria Bartolucci camminare sia sul balcone che all’interno dell’abitazione almeno due volte.