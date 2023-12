L'omicidio di Pierina Paganelli e il retroscena sulla vicina Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva

“Ha le chiavi di un altro box“, questa la rivelazione che una persona che ha chiesto di restare anonima ha fatto alle telecamere di ‘Mattino Cinque’ lunedì 11 dicembre sull’omicidio di Pierina Paganelli, un giallo per il quale ancora non ci sono indagati.

Si sta parlando di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva la quale, come riferisce la fonte, sarebbe in possesso delle chiavi di un altro box appartenente a una donna che non vive nella palazzina di via del Ciclamino 31. Bartolucci non avrebbe accesso, dunque, soltanto al proprio box auto, ma usufruirebbe di un secondo posto auto.

La donna in questione sarebbe un’amica di Valeria Bartolucci e quest’ultima, inoltre, sarebbe in possesso anche delle chiavi del suo appartamento. Non solo l’accesso al box auto e il suo utilizzo, ma anche le chiavi dell’abitazione dell’amica sarebbero in mano alla moglie di Louis Dassilva. L’inviato di ‘Mattino Cinque’ specifica quindi che questo secondo box auto non sarebbe mai stato controllato dagli investigatori. “Probabilmente gli investigatori non lo sanno nemmeno“, dice l’inviato.

Il testimone anonimo si dice tuttavia disponibile a parlare con gli inquirenti per fornire tutto ciò che è in sua conoscenza. Per il momento le persone sotto l’occhio dei media restano Manuela Bianchi, suo fratello Loris e suo padre Duilio, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci.