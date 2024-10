Nel diario di Filippo Turetta gli appunti su Giulia Cecchettin: "Non mi include nella sua vita, mi ignora"

È un crescendo di ossessioni e difficoltà, quello che emerge dagli appunti scritti da Filippo Turetta nel suo diario personale. Non si tratta di piccolo volume chiuso con un lucchetto, ma di una serie di file di testo suddivisi per categorie nel suo iPhone. Un ordine meticoloso in cui lo studente, a seconda di ciò che doveva appuntare, riversava i suoi pensieri.

E tra questi, inevitabilmente, c’era Giulia Cecchettin. Lo riporta in esclusiva Pomeriggio Cinque, che in un breve servizio mostra ciò che Turetta scriveva di lei. Se da una parte creava una tabella di marcia sulle dispense da procurare a Giulia o sui regali da farle – addirittura si imponeva di postare almeno un messaggio al giorno sulla bacheca della ragazza – dall’altra si lamentava per le poche attenzioni ricevute.

"Giulia non mi invita al compleanno della Elena", e ancora: "A differenza mia non mi include nella sua vita e mi lascia sempre solo senza invitarmi". "Ignora i miei messaggi e le mie chiamate", infine. E tanto altro, come quella volontà di migliorarsi e seguire un ritmo più produttivo che, tuttavia, si scontravano con quei momenti in cui si chiudeva nel pianto e nell’apatia.

Della sua ossessione per Giulia Cecchettin ha parlato lui stesso nell’interrogatorio in carcere, ammettendo di aver fatto sempre richiesta di uscire con lei anche quando la ragazza sceglieva di passare del tempo con le amiche.