Navi da guerra e sottomarini davanti alle coste di Cuba, Putin e la Russia sfidano gli Usa verso il G7

Putin e la Russia sfidano gli Usa a poche ore dall’inizio del G7 a Borgo Ignazia, in Puglia, inviando navi da guerra e sottomarini davanti alle coste di Cuba. Insieme con la Bielorussia, Mosca ha infatti avviato una nuova fase delle esercitazioni sull’utilizzo delle armi nucleari tattiche, inviando tre navi con missili ipersonici e un sottomarino nucleare nel Mar dei Caraibi.

La sfida della Russia di Putin agli Usa con navi da guerra e sottomarini a Cuba

Il Cremlino ha infatti iniziato una nuova fase delle esercitazioni sull’uso delle armi nucleari tattiche con la Bielorussia, cui si aggiunge la visita a Cuba fino a lunedì 17 giugno.

Fonte foto: ANSA

La flotta russa in arrivo a Cuba

Nelle scorse ore il gruppo, composto da tre navi con missili ipersonici e un sottomarino a propulsione nucleare, ha effettuato esercitazioni nell’Atlantico simulando il lancio di missili a oltre 600 chilometri di distanza.

Nel Mar dei Caraibi anche una nave che trasporta i missili Zirkon

La fregata Ammiraglio Gorshkov e il sottomarino a propulsione nucleare Kazan trasportano entrambi armi avanzate, tra cui i missili ipersonici Zirkon, stando a quanto riporta il ministero della Difesa russo.

Le tre navi da guerra e il sottomarino Kazan sono ora ancorate nella baia dell’Avana, scrive la BBC, ovvero a circa 145 chilometri dallo Stato americano della Florida.

Il ministero degli Esteri di Cuba, però, tiene a precisare che nessuna delle navi trasporta a bordo armi nucleari, e che la loro visita di cinque giorni non comporta una minaccia alla regione.

La risposta degli Stati Uniti e l’inizio del G7 in Italia

Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di essere al corrente di quanto accade a pochi chilometri dalle proprie coste, con considerando l’evento una minaccia alla propria sicurezza nazionale.

Ad ogni modo, la Marina militare statunitense ha monitorato attentamente le tre navi e il sottomarino nel corso della loro rotta verso Cuba.

Per il controllo, come riporta la CNN, sono state utilizzate navi militari quali la USS Truxtun, la USS Donald Cook, e la nave della Guardia costiera USCGC Stone, oltre all’aereo da ricognizione P-8 Poseidon.

Nel frattempo in Italia mancano solo poche ore all’inizio del G7 a Borgo Ignazia, resort di Savelletri in provincia di Brindisi, in Puglia.