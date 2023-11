Nave da crociera travolta dalla tempesta nel Golfo di Biscaglia: onde altissime nei video dei passeggeri

La nave da crociera Spirit of Discovery, partita dalla Gran Bretagna e diretta alle isole Canarie, è stata costretta a fare dietrofront dopo essersi imbattuta in una violenta tempesta. Le onde, alte fino a 9 metri, hanno terrorizzato i passeggeri, facendo volare per le cabine parte del mobilio e causando oltre 100 feriti tra le persone a bordo.

Crociera nella tempesta

La Spirit of Discovery era salpata dalla Gran Bretagna lo scorso 24 ottobre con circa mille persone a bordo, tutte over 50 entusiasti in vista di una crociera di 14 giorni intorno alle Isole Canarie.

Una volta giunta nel Golfo di Biscaglia però, ovvero quella zona a nord-est dell’oceano Atlantico che bagna la Francia dell’ovest, dalla Bretagna ai Pirenei Atlantici, e la Spagna del nord, lungo le coste dei Paesi Baschi sino alla Galizia, la nave da crociera si è imbattuta in una impressionante tempesta.

Uno dei video della violenta tempesta pubblicati dai passeggeri della Spirit of Discovery

Forti venti e onde alte fino a 9 metri hanno fatto pensare al peggio, con buona parte dei passeggeri che ha seriamente temuto per la propria vita, mentre all’interno della nave il mobilio veniva scaraventato in aria dalla violenza della tempesta.

Il rientro in Gran Bretagna

Secondo alcuni testimoni la nave “oscillava come un pendolo” a causa delle onde impetuose che si infrangevano su di essa, e in molti hanno seriamente temuto per la propria incolumità.

“Ho avuto una bella vita e ho pensato ‘questo è tutto allora’. Potevo sentire gli altri allarmati intorno a me, così ho acceso la televisione e ho guardato Strictly – ha detto una signora all’Independent – Fuori era come vedere un film dell’orrore, con le onde che diventavano così alte. Ho solo cercato di mantenere un po’ di normalità in una situazione sulla quale non avevo assolutamente alcun controllo, e ho quindi il volume per soffocare i venti che ululavano ferocemente”.

L’equipaggio ha deciso di tornare nel Regno Unito quando, a causa del maltempo, l’imbarcazione ha improvvisamente virato, causando l’attivazione del sistema di arresto di emergenza. Molte delle persone a bordo sono state sbalzate via dall’improvviso movimento della nave, che è rimasta ferma per circa 15 ore mentre nel mezzo della tempesta, prima di poter ripartire.

Oltre un centinaio di feriti

Pare che siano stati oltre un centinaio i feriti, tra passeggeri e staff, ma secondo la Saga Cruises, titolare della nave da crociera, per la “stragrande maggioranza” di essi si trattava di ferite lievi, curato dal personale medico di bordo.

La Spirit of Discovery è rientrata nel porto di Portsmouth nella serata di lunedì 7 novembre, ma Saga Cruises non ha confermato se qualcuno dei feriti necessitasse di ulteriori cure a terra: “La nave è rimasta sempre al sicuro, ma a causa dell’impatto della tempesta alcuni ospiti sono rimasti feriti. Tutti sono stati curati immediatamente dal personale medico di bordo. Sebbene il tempo sia chiaramente fuori dal nostro controllo, vogliamo offrire le nostre sincere scuse a tutti coloro che colpiti che ora sono tornati sani e salvi”.