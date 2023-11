Paura su nave una crociera travolta dalla tempesta in Gran Bretagna, oltre 100 feriti: "Temevamo di morire"

Sono state ore di paura per i passeggeri e l’equipaggio della Spirit of Discovery, la nave da crociera che si è ritrovata in mezzo alla tempesta durante un viaggio dalla Gran Bretagna alle isole Canarie. Secondo le prime testimonianze, la nave sarebbe rimasta bloccata per 15 ore a causa della presenza di onde alte fino a 30 metri che impedivano qualsiasi manovra al personale di bordo. Gli sbandamenti hanno portato al ferimento di circa 100 persone.

Crociera in mezzo alla tempesta, paura a bordo

Mentre la nave si trovava nei pressi del Golfo di Biscaglia, non lontano dalle coste francesi, è arrivata in tutta la sua potenza.

In quel momento i sistemi di sicurezza della propulsione della nave si sono attivati provocando una virata improvvisa e violenta sul lato sinistro.

Fonte foto: iStock Il Golfo di Biscaglia, dove la nave da crociera Spirit of Discovery è stata travolta dalla tempesta che ha costretto al rientro in Gran Bretagna

La virata improvvisa ha portato al ferimento di almeno 100 passeggeri, alcuni dei quali hanno richiesto le cure immediate da parte del personale di bordo. Lo riporta l”Independent’.

Cinque delle persone ferite, inoltre, sono state subito trasportate d’urgenza all’ospedale di Portsmouth una volta che la nave ha fatto ritorno in Gran Bretagna.

Il viaggio

La Spirit of Discovery, nave da crociera della Saga Cruises, era partita dal Regno Unito il 24 ottobre per raggiungere le isole Canarie.

L’itinerario prevedeva 14 giorni di traversata, i primi 10 dei quali – scrive la ‘BBC’ – erano andati secondo le previsioni e senza problemi.

L’incubo è cominciato quando le condizioni meteo avverse hanno impedito di raggiungere Las Palmas, ultima tappa dell’itinerario.

Per questo l’equipaggio aveva programmato un attracco presso il porto di La Coruna, nel nord ovest della Spagna, ma anche questo era stato chiuso per l’imperversare della tempesta.

Quindi la decisione del personale di bordo di fare rientro nel Regno Unito in anticipo, e proprio durante il viaggio di ritorno, all’altezza del Golfo di Biscaglia, è accaduto l’imprevisto.

Le testimonianze: “La nave ferma in mezzo alla tempesta per 15 ore”

La ‘BBC’ ha raccolto le testimonianze dei passeggeri sbarcati martedì 7 novembre al porto di Portsmouth.

Jan Bendall, 75 anni, era in viaggio con il marito e ai media ha raccontato il momento in cui dagli altoparlanti è arrivata la voce del capitano rotta dalla paura: “Rimanete seduti o sdraiatevi”. La donna racconta che la nave sarebbe rimasta ferma in mezzo alla tempesta per 15 lunghissime ore.

Infine, sempre la Bendall racconta che la sala da pranzo è stata riadattata in poco tempo a postazione medica, e nonostante l’enorme fatica il personale di bordo “è stato fantastico”.

Un portavoce della compagnia ha riferito alla ‘BBC’: “Anche se il tempo è chiaramente fuori dal nostro controllo, vogliamo offrire le nostre sincere scuse a tutte le persone colpite che ora stanno tornando a casa in sicurezza in mari più calmi”.