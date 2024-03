Navalnaya contro Putin alla vigilia delle elezioni in Russia: l'appello della vedova di Navalny prima del voto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Duro attacco di Yulia Navalnaya nei confronti di Vladimir Putin. In un video, la vedova dell’oppositore Alexei Navalny ha invitato i cittadini ad andare a votare contro l’attuale presidente alle prossime elezioni presidenziali in Russia, che si terranno dal 15 al 17 marzo.

Yulia Navalnaya contro Putin

Ancora un messaggio dalla famiglia Navalny contro Vladimir Putin, a pochi giorni dall’apertura dei seggi per le prossime elezioni presidenziali in Russia, che si terranno da venerdì 15 a domenica 17 marzo.

In un video diffuso su internet, Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore del regime di Putin, Alexei Navalny, ha esortato i propri concittadini ad andare a votare contro l’attuale presidente russo.

Fonte foto: IPA Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, che con un video ha esortato i cittadini della Russia ad andare a votare contro Putin alle prossime elezioni presidenziali

Yulia Navalnaya ha rivolto un appello ai cittadini russi, affinché si presentino a votare tutti allo stesso momento, ovvero le ore 12 di domenica 17 marzo.

Il messaggio di Yulia Navalnaya sulle elezioni

“Dovete venire al seggio elettorale lo stesso giorno e tutti contemporaneamente, il 17 marzo a mezzogiorno”. Inizia così il video con il quale la vedova di Alexei Navalny ha voluto lanciare il suo appello alla popolazione russa in vista delle prossime elezioni.

“Cosa possiamo fare dopo? – continua poi la Navalnaya – Sta a voi scegliere. Potete votare per qualsiasi candidato, tutti tranne Putin”.

Un messaggio forte, che si conclude con una provocazione forse ancora più potente: “Potrete annullare la scheda oppure scriverci a caratteri cubitali: Navalny”.

Le elezioni presidenziali in Russia

Come detto, le elezioni presidenziali in Russia del 2024 si terranno dal 15 al 17 marzo. Oltre all’attuale presidente Vladimir Putin, ci sono altri tre candidati che corrono per il Cremlino: l’ultranazionalista Leonid Slutsky, l’esponente del Partito Agrario Nikolai Kharitonov e Vladislav Davankov, membro del partito New People.

Escluso dalla corsa Boris Nadezhdin, il candidato pacifista e pro-Navalny che è stato estromesso dalla Commissione Elettorale Centrale per una apparente mancanza di firme.

Ma quale che sia il candidato scelto (ad eccezione dell’attuale presidente), per Yulia Navalnaya ciò che è fondamentale è andare a votare “pure se non vedete per niente un senso”, perché servirà comunque per aiutare “a capire che c’è tanta gente” che, proprio come faceva Alexei Navalny, non appoggia Putin, e che sono anche “contro la guerra, la corruzione e l’iniquità”.