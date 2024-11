Nato il figlio di Greta Orsingher e Lazza, l'annuncio del cantante su instagram: "Benvenuto all'erede"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Fiocco azzurro per Lazza: il 13 novembre è nato il frutto della sua relazione con Greta Orsingher. Il rapper ha annunciato sui social la nascita di Noah, il suo primo figlio, dopo tanti mesi di indizi e rivelazioni sulla dolce attesa e il sesso del bimbo. Nell’entusiasmo di dare l’annuncio ai follower Jacopo Lazzarini – questo il nome dell’artista – inizialmente ha sbagliato l’orario della venuta al mondo del piccolo per poi correggersi subito dopo e chiedere scusa. Una svista che sa di tenerezza, per un neopapà e una neomamma.

È nato il figlio di Lazza

Noah è nato alle 12:08 di mercoledì 13 novembre. La notizia è arrivata direttamente da Lazza, che su Instagram ha pubblicato due storie per annunciare il lieto evento a favore di follower.

“13-11-2024, 12:08 am. Benvenuto all’erede. Welcome Noah”, questo il messaggio dell’annuncio pubblicato da Lazza su Instagram. Subito dopo, la correzione: “Scusate, ho sbagliato. 12:08 pm”.

Fonte foto: IPA È nato Noah, il primo figlio di Lazza e Greta Orsingher. L’annuncio del rapper sui social: “Benvenuto erede”

Successivamente la voce del brano sanremese Cenere ha reso pubblico il primo scatto in assoluto del bambino: una piccola manina, in bianco e nero, stretta alle braccia del padre.

Un periodo felice, per il rapper milanese: il 20 settembre Lazza ha pubblicato Locura, il quarto album in studio uscito a due anni di distanza da Sirio (2022).

Chi è Greta Orsingher

Greta Orsingher è una modella e influencer con trascorsi da corteggiatrice per Uomini e Donne e da concorrente nel reality show La Scimmia.

La sua relazione con Lazza è iniziata nel 2023 e la coppia era stata paparazzata per la prima volta dalla redazione di Diva e Donna. Nel mese di maggio i due avevano pubblicato indizi sulla dolce attesa di Greta e successivamente, a settembre, Lazza ha svelato il nome del figlio durante il concerto evento a San Siro Locura-Opera n.1.

La coppia aveva anche svelato il sesso del bebè con un gender reveal, una festa ormai diffusa in tutto il mondo al termine della quale i genitori rivelano agli invitati – o alla collettività, nel caso dei vip – il sesso del nascituro.

La polemica con la Gialappa’s

Nel programma comico Gialappa’s Show Brenda Lodigiani indossa i panni di Lazza nel suo sketch Vita da Lazza. Secondo un’intervista rilasciata dal trio di conduttori a TvTalk, il numero non verrebbe apprezzato dall’artista.

Per il momento Lazza, tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.