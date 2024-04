Lo chef Damiano Carrara diventerà papà di una bambina, l'annuncio social con la compagna Chiara Maggenti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lo chef Damiano Carrara, noto per il suo ruolo di pasticcere in popolari programmi televisivi, diventerà papà di una bambina. Lo ha annunciato sul proprio profilo Instagram in compagnia della moglie, la manager Chiara Maggenti. Dopo la notizia della dolce attesa, arrivata a febbraio, si scopre adesso il sesso del bebè.

Gender reveal social per Damiano Carrara

Il gender reveal, la grande festa per la scoperta in diretta del sesso del nascituro, è usanza molto in voga tra i vip (e non solo).

E anche lo chef Damiano Carrara ha seguito la moda del momento, rivelando in diretta social il sesso del primo figlio in arrivo.

Una “cerimonia” tuttavia molto intima, con Carrara e la futura mamma Chiara Maggenti come unici partecipanti, a cui si è aggiunto il cagnolino Paco.

In onore del mestiere del papà, affermato pasticcere, la rivelazione è avvenuta per mezzo di una torta, il cui interno si è scoperto di colore rosa, a indicare l’arrivo di una femminuccia.

“La torta più importante della nostra vita” ha scritto Carrara, annunciando che in quella scatola si nasconde “il nostro futuro”.

Il matrimonio con Chiara Maggenti

Non è la prima volta che Damiano Carrara, concorrente del game show Pechino Express in compagnia del fratello Massimiliano e giudice del talent Bake Off, condivide social un momento così importante.

Anche la proposta di matrimonio all’allora fidanzata Chiara Maggenti è stata prontamente pubblicata su Instagram.

La coppia è convolata a nozze a luglio 2022, con una grande cerimonia in provincia di Lucca, città natale dello chef.

Due estati dopo, la famiglia si allargherà: la nascita della bambina è prevista per la fine del mese di agosto.

Mistero, al momento, sul nome del bebè in arrivo: “A me piacerebbe deciderlo quando la vedo, al primo impatto” ha dichiarato Maggenti al settimanale Chi. Non è d’accordo il papà che, al contrario, vorrebbe “deciderlo subito”.

Nel frattempo, però, pare già essere pronta la torta dedicata alla piccola: “Ho già il dolce per lei, l’ho creato. Manca solo la firma con il suo nome”.