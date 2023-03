Nascondeva il cadavere della madre 90enne da mesi a Paderno Dugnano: voleva continuare a incassare la pensione

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Da mesi teneva nascosto il corpo mummificato della madre in un armadio, nella loro abitazione di Paderno Dugnano, nel Milanese, per continuare a ricevere la pensione. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri durante il sopralluogo per la morte di Sabina Ghirello, 64 anni. Aprendo il grosso mobile hanno trovato il cadavere dell’anziana 90enne avvolto nel cellophane.

Il ritrovamento a Paderno

Come riporta il Corriere della Sera, la figlia era tornata nella villetta di famiglia dopo aver divorziato dal marito e conviveva da sola con la madre da quando il padre è morto nel 2008. La 64enne sarebbe stata un’accumulatrice seriale: entrando nell’abitazione i carabinieri hanno trovato le stanze in condizioni igieniche precarie, piene di mobili, oggetti e cianfrusaglie di ogni tipo.

Fonte foto: ANSA La scientifica al lavoro per i rilievi nell’abitazione di Paderno Dugnano

A lanciare l’allarme i vicini, preoccupati perché da una decina di giorni non vedevano più la donna in giro. Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, lunedì i militari dell’Arma della Compagnia di Sesto San Giovanni avevano rinvenuto il cadavere di Sabina Ghirello in avanzato stato di decomposizione.

In attesa della conferma dall’autopsia, sembrerebbe che le cause della sua morte siano naturali, dato che sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza e che le porte di casa erano chiuse dall’interno.

La scoperta del corpo mummificato nell’armadio

Sentiti dai carabinieri i residenti della zona avevano riferito che da circa un anno la figlia viveva da sola e a tutti aveva detto di aver fatto ricoverare la madre in un ospizio.

“Ci aveva detto che aveva trasferito la madre in una Rsa nel Veronese”, ha detto il dirimpettaio al Corriere.

Tornati nella villetta alla ricerca di documenti che indicassero la struttura dove era stata portata l’anziana, gli inquirenti hanno notato una grossa cassapanca sigillata con del nastro isolante. All’interno i resti mummificati della 90enne.

L’ipotesi

Gli inquirenti ipotizzano che Sabina possa aver nascosto il decesso della 90enne per continuare a incassare la pensione di reversibilità della madre. La 64enne non aveva altre fonti di reddito, nonostante qualcuno la ricordi in passato dipendente in un negozio di fiori del paese, e l’assegno è stato accreditato fino all’ultimo su un conto a cui la figlia aveva libero accesso.