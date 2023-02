Napoli, uomo accoltella un poliziotto e il collega gli spara: aggressore muore in ospedale, agente indagato

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A Napoli un uomo ha accoltellato la madre per poi scagliarsi contro un poliziotto. Un collega è intervenuto per tempo e gli ha sparato alle gambe e l’aggressore, 29 anni, è morto all’ospedale. Il colpo che ha cagionato la morte gli è stato inferto mentre tentava di uccidere anche il patrigno, accorso presso il commissariato per denunciarlo.

Napoli, accoltella la madre e un poliziotto: cos’è successo

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 22 di lunedì 13 febbraio a Napoli, nel quartiere Forcella.

L’escalation di violenza è iniziata nella sua abitazione dove l’aggressore, un ragazzo di 29 anni, durante una lite ha accoltellato la madre. Subito dopo il patrigno si è precipitato presso il vicino commissariato Vicaria-Mercato, ma l’aggressore lo ha raggiunto per fermarlo prima che questi allertasse le autorità.

Napoli. Un 29enne ha accoltellato la madre e un poliziotto, un collega dell'agente lo ha ferito. L'aggressore è morto all'ospedale

All’interno del commissariato il 29enne ha tentato di colpire il patrigno mentre si trovava ancora nell’atrio. In quel momento un poliziotto è intervenuto per fermarlo, quindi è nata una colluttazione nella quale l’agente è stato ferito ad una gamba con un fendente.

L’aggressore ha tentato di colpire nuovamente il poliziotto alla gola, ma un collega di quest’ultimo è prontamente intervenuto sparando contro l’aggressore un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito gravemente alle gambe.

La morte in ospedale

L’aggressore è stato dunque trasportato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è morto per le ferite riportate.

Nella stessa struttura è stato portato anche il patrigno con codice giallo. Sua madre – scrive ‘Adnkronos’ – è stata invece trasportata presso il Cardarelli in codice verde. Per il momento non si hanno notizie della donna.

Le indagini sull’aggressore

L’aggressore rispondeva al nome di Mario Ementato – scrive ‘Repubblica’ – e sulla sua posizione nella lite familiare degenerata in violenza sono in corso le indagini della Squadra Mobile.

Ementato avrebbe compiuto 30 anni nel dicembre 2023. Era già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati, tra cui lo spaccio di droga.

Quando gli agenti sono intervenuti nell’abitazione di via Pietro Colletta, Ementato aveva appena colpito la madre con un’arma da taglio nel culmine dell’aggressione.

Le cause della lite sono ancora sconosciute. Un accoltellamento è avvenuto recentemente presso la Stazione Termini di Roma, quando nella sera del 5 febbraio un 46enne milanese è stato ferito gravemente durante una rapina.

Indagato per omicidio colposo il poliziotto che ha difeso il collega

Nell’ultima ora si è appreso che il poliziotto intervenuto per difendere il collega dalla furia dell’aggressore, quindi l’agente che ha esploso contro il 29enne il colpo che lo ha ferito alla gamba, è ora indagato di omicidio colposo per atto dovuto.