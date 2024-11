Nancy Pelosi attacca Joe Biden per la sconfitta di Kamala Harris: perché Donald Trump ha vinto le elezioni Usa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È bufera su Joe Biden. Dopo l’attacco dell’entourage di Kamala Harris, che ha criticato il presidente americano per essersi ritirato dalla corsa alla Casa Bianca troppo tardi, anche l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi ha espresso malcontento per la scelta fatta. “Se fosse successo molto prima, sarebbe stato diverso”, ha spiegato la donna, figura di rilievo all’interno del partito democratico.

Nancy Pelosi e le parole sul ritiro di Joe Biden

Ospite del podcast The Interview del New York Times, Pelosi ha affermato che, nel caso in cui Biden si fosse ritirato prima del 21 luglio, si sarebbero svolte delle primarie all’interno del partito.

Non avremmo quindi assistito a un endorsement necessario in favore della vicepresidente in carica. Se le cose fossero andate in questo modo, Kamala Harris avrebbe probabilmente trionfato alle primarie e si sarebbe presentata come candidata più forte.

Pelosi durante la terza serata della Convention democratica allo United Center di Chicago

“Ma non lo sappiamo. Ciò non è accaduto – ha spiegato Pelosi -. Conviviamo con quello che è successo. E poiché il presidente ha appoggiato immediatamente Kamala Harris, ciò ha reso quasi impossibile tenere le primarie in quel momento. Se fosse successo molto prima, sarebbe stato diverso“, ha concluso.

Il pressing di Pelosi per il ritiro

A luglio, prima che il ritiro di Biden diventasse ufficiale, diversi leader del Partito Democratico avevano incontrato l’ex senatore del Delaware per convincerlo a rinunciare alla candidatura. Tra questi c’era anche Pelosi, da tempo figura influente nel partito.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, in quell’occasione la donna avrebbe detto chiaramente a Biden di essere convinta che il partito, con la sua ricandidatura, avrebbe perso le elezioni.

“Il presidente ha detto a entrambi i leader che è il candidato del partito, che intende vincere e che non vede l’ora di lavorare con entrambi per far passare il suo programma dei 100 giorni per aiutare le famiglie dei lavoratori”, aveva replicato il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates.

L’appello in tv

Sempre a luglio Pelosi era anche comparsa in tv, facendo capire che le trattative con Biden per cercare di farlo demordere erano in corso.

Fino all’estate, in realtà, la politica 84enne aveva difeso il presidente. In un’intervista aveva persino detto che l’età è “esperienza e saggezza”, replicando alle polemiche legate al suo stato di salute mentale.

Poi però era arrivato il cambio di rotta: alla Cnn aveva sottolineato con timore che i donatori avrebbero congelato i fondi se i democratici non lo avessero convinto all’uscita di scena.

Dopo l’annuncio del ritiro, Pelosi ha elogiato Biden, definendolo “uno dei presidenti più importanti della storia americana“.