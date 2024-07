Joe Biden sostituito da Kamala Harris? Il presidente riflette sul futuro, scontro con Nancy Pelosi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Joe Biden potrebbe ritirarsi. Il presidente degli Stati Uniti ha per la prima volta aperto a lasciare la campagna per la rielezione. Scontro con Nency Pelosi, mentre Kamala Harris sarebbe pronta a subentrare dopo la convention democratica.

Le condizioni di salute di Joe Biden

Joe Biden è risultato positivo al test per il Covid-19. Le sue condizioni di salute sarebbero buone, ma per la prima volta dal dibattito contro Donald Trump il presidente degli Usa ha aperto alla possibilità di ritirare la propria candidatura.

Biden avrebbe confessato ai propri consiglieri che, se un medico gli diagnosticasse una condizione tale da non permettergli di continuare la campagna elettorale, potrebbe rinunciare alla corsa alla Casa Bianca.

Il presidente degli Usa avrebbe anche chiesto agli uomini a lui più vicini un parere sulle possibilità di Kamala Harris di vincere. La vicepresidente non è molto popolare, ma l’establishment democratico la riterrebbe comunque il candidato migliore in caso di ritiro di Biden.

Lo scontro con Nency Pelosi

Nei giorni scorsi alcuni leader del Partito Democratico hanno incontrato Joe Biden per convincerlo a rinunciare alla candidatura. Tra questi c’era anche l’ex speaker della camera Nency Pelosi, tra le più rispettate politiche Dem.

Secondo quanto riportato dalla rete americana Cnn, Pelosi avrebbe chiaramente detto a Biden di essere convinta che il partito, candidando il presidente, sia destinato a perdere le elezioni.

“Il presidente ha detto a entrambi i leader che è il candidato del partito, che intende vincere e che non vede l’ora di lavorare con entrambi per far passare il suo programma dei 100 giorni per aiutare le famiglie dei lavoratori” ha risposto il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates alle notizie trapelate riguardo l’incontro.

Come si sostituisce un candidato presidente

Solo Biden può ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il presidente ha vinto le primarie e i suoi delegati lo eleggeranno alla convention democratica di Chicago, che si terrà tra il 19 e il 22 agosto.

Un ritiro precedente alla convention libererebbe i delegati, che potrebbero votare uno qualsiasi degli altri candidati che ottenessero almeno 300 firme di delegati per partecipare alla convention.

La scelta più ovvia per un sostituto di Biden al momento sembra quella di Kamala Harris. La vicepresidente è quanto di più vicino a un candidato eletto alle primarie il partito abbia, dato che fin dall’inizio è stato chiaro che sarebbe stata le la candidata vicepresidente.