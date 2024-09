Myrta Merlino replica a Fedez durante Pomeriggio 5: attacco della conduttrice al cantante e a Chiara Ferragni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Pomeriggio Cinque riapre i battenti, e per Myrta Merlino è giunto il tempo di replicare alla provocazione lanciata da Fedez nel corso dell’estate. Insomma, la faida tra la conduttrice e il rapper non è finita e si alimenta nuovamente. Myrta Merlino si ritrova a condurre la seconda stagione di Pomeriggio Cinque raccogliendo il testimone di Barbara D’Urso. Gli scontri con Fedez sono iniziati da quando è finita la relazione con Chiara Ferragni. I ripetuti tentativi dei cronisti di incontrare la voce di “Bella Storia” avevano irritato il diretto interessato, che quindi si era lasciato andare in una serie di esternazioni oltremodo colorite nei confronti del format.

Myrta Merlino risponde a Fedez

In apertura alla puntata, Myrta Merlino ha esordito con la volontà di “fare una precisazione” ricordando che “Fedez sta dicendo brutte cose su di noi”. Quindi ha continuato: “La mia squadra è sacra”, sottolineando che “qui proviamo a raccontare notizie senza sconti”.

Infine, l’affondo: “Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie“. Poi ha ricordato che “i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte”.

Fonte foto: ANSA

Infine, Myrta Merlino ha rinnovato l’invito al rapper: “E comunque qui in studio tu sei il benvenuto”. Per il momento Fedez non ha replicato alla conduttrice.

Cosa aveva detto Fedez contro Pomeriggio Cinque

Come detto in apertura, la replica di Myrta Merlino è arrivata a seguito di una battuta che Fedez aveva rivolto alla redazione di Pomeriggio Cinque.

Durante una live su Twitch insieme allo streamer Il Rosso, il rapper aveva detto: “Credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio Cinque”.

Quindi, la provocazione: “Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone”. E ancora: “Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio Cinque. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio Cinque”.

Il mancato incontro con Chiara Ferragni

Durante il soggiorno di Fedez in Sardegna si erano rincorse le voci su una possibile reunion la moglie Chiara Ferragni. L’influencer, infatti, dopo le vacanze in Grecia si era spostata in Corsica con la madre e le sorelle, e tra i piani ci sarebbe stato un passaggio negli stessi luoghi in cui si trovava il marito.

Ad alimentare i rumor erano state alcune frasi malinconiche pubblicate da Fedez su Instagram. Tuttavia, l’incontro non è avvenuto, almeno non sotto l’occhio attento dei tabloid.