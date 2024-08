Fedez tra l'after party in Costa Smeralda e la frecciatina a Chiara Ferragni nel singolo. Reunion Ferragnez?

A quanto pare Chiara Ferragni occupa ancora il cuore di Fedez, nel bene e nel male: lo dice l’after party che Federico Lucia – questo il nome di battesimo – ha tenuto in Costa Smeralda (questo il posto scelto per le vacanze con i figli Leone e Vittoria) e durate il quale ha spoilerato il suo nuovo singolo ‘Di Caprio’ nel quale sembra esserci una frecciatina nei confronti dell’influencer. Cosa significa?

L’after party di Fedez in Costa Smeralda

Dalle 2:30 all’alba del 22 agosto Fedez ha fatto esplodere il The Rock Club della Costa Smeralda a suon di musica e DJ set. Un appuntamento imperdibile per fan e follower, ma soprattutto per i vacanzieri che hanno scelto l’isola di Sardegna per trascorrere le vacanze.

Sul profilo di Fedez non sono mancati i tag e i selfie, le immagini degli ospiti e le riprese aeree sul club, tanto meno gli sponsor del drink Boem e le riprese del primo sole dell’alba.

Una vacanza esclusiva, per Fedez e i suoi collaboratori, per la prima volta senza Chiara Ferragni che nel frattempo ha visitato la Grecia e la Corsica insieme alla famiglia.

Tuttavia, proprio durante l’after party e anche nei messaggi in calce sulle foto che lo ritraggono insieme ai figli e al cane Silvio, l’ombra di Chiara Ferragni si manifesta senza equivoci.

La frecciatina e i messaggi per Chiara Ferragni

Due i dettagli che hanno scatenato la curiosità di fan, follower e stampa: in primo luogo, durante l’after party Fedez ha lanciato un’anteprima del nuovo singolo ‘Di Caprio’ con un inequivocabile riferimento alla moglie: “Panettone, ma non è Balocco”. Il riferimento al Balocco Gate è lapalissiano.

Ancora, nell’ultima sequenza di foto pubblicata su Instagram leggiamo, in calce, le parole: “Don’t waste your time on me, you’re already the voice inside my head (I miss you, miss you)”. Letteralmente: “Non sprecare il tempo con me, sei già la voce nella mia testa (mi manchi, mi manchi”.

Si tratta di versi estratti dal brano ‘I miss you’ dei Blink 182, la band preferita di Fedez. Parole cariche di nostalgia di cui si può ben immaginare il destinatario.

Reunion dei Ferragnez?

Come già detto, Chiara Ferragni ha viaggiato tra la Grecia e la Corsica insieme alla madre Marina di Guardo e la sorella Francesca Ferragni. Ora il gruppo è diretto verso la Sardegna, lo stesso luogo in cui si trova Fedez.

Il sospetto è naturale: come riporta TgCom24, questi potrebbero essere i presupposti di una reunion di coppia. I fan e i follower dei Ferragnez sono pronti ad assistere a una delle notizie più attese del mondo del gossip e dei social.