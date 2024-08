Myriam Sylla commenta le parole di Vannacci su Paola Egonu: la reazione della pallavolista oro alle Olimpiadi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Myriam Sylla ignora Vannacci. La campionessa olimpica di pallavolo ha commentato le parole dell’eurodeputato su Paola Egonu dopo la finale vinta contro gli Stati Uniti.

Il commento di Myriam Sylla alle parole di Vannacci

La pallavolista della nazionale italiana Myriam Sylla ha commentato le parole dell’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, in seguito alla vittoria dell’oro olimpico da parte dell’ItalVolley femminile.

“Non so neanche cosa ha detto, cioè mi stai facendo questa domanda perché me la devi fare e me la vuoi fare, io non so neanche cosa ha detto e sinceramente non mi interessa io ho questa al collo e ne vado fiera, quindi…”, ha detto la giocatrice.

Fonte foto: ANSA Paola Egonu, la pallavolista italiana su cui si sono soffermati i commenti di Vannacci

Le dichiarazioni sono state raccolte dai cronisti che attendevano la nazionale italiana di pallavolo all’aeroporto milanese di Linate, di ritorno dalla spedizione olimpica a Parigi.

Cosa aveva detto Vannacci su Paola Egonu

Roberto Vannacci, eurodeputato eletto tra le file della Lega, aveva commentato nei giorni scorsi l’aspetto della pallavolista della nazionale Paola Egonu, tra le protagoniste della vittoria olimpica.

“Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili”, aveva commentato Vannacci.

L’eurodeputato della Lega, che si era già distinto per commenti simili in passato, ha anche sottolineato l’ascendenza russa di un’altra pallavolista della nazionale: “Faccio i miei complimenti anche a Ekaterina Antropova, altra atleta i cui tratti somatici non sono propriamente italiani”, ha detto Vannacci.

Anche Gasparri contro Vannacci

I commenti di Roberto Vannacci hanno aperto una polemica interna anche nella maggioranza di governo. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha attaccato duramente l’eurodeputato con un post sui social.

“Ci vuole l’innegabile talento di Vannacci per criticare Paola Egonu nel giorno del trionfo olimpico delle nostre atlete di pallavolo. L’ex, per fortuna, generale, si atteggia a De Gobineau ‘de noantri’ (se lo ignora può consultare Wikipedia, fonte di apprendimento alla sua portata) parlando di ‘tratti somatici’”, ha scritto Gasparri.

“Lessi su un giornale che si vantava di fingere di perdere l’equilibrio in metropolitana per toccare le mani, cito, ‘di persone di colore per capire al tatto se la loro pelle fosse più rugosa della nostra’”, ha poi concluso il senatore.