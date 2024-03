Murales di Jorit imbrattato a Ischia dopo la foto con Putin in Russia: la denuncia dello street artist

Il murales di Jorit realizzato a Ischia è stato lievemente imbrattato dopo la diffusione della foto che immortala lo street artist insieme a Vladimir Putin a Sochi, in Russia. Ignoti hanno gettato vernice bianca contro l’opera e appeso davanti una bandiera dell’Ucraina.

Vandalizzato murales di Jorit a Ischia

Il murales di Jorit a Ischia si trova all’esterno del liceo statale Giorgio Buchner. La denuncia è stata fatta dallo stesso artista tramite una storia su Instagram.

C’è una ringhiera, comunque bassa e facile da scavalcare, che impedisce di avvicinarsi all’opera. La vernice bianca è stata lanciata a distanza. Alcuni schizzi hanno raggiunto, in particolare, il labbro e il naso del soggetto rappresentato.

Fonte foto: ANSA

Bandiera dell’Ucraina e vernice bianca sulla ringhiera vicino al murales di Jorit a Ischia.

Murales imbrattato dopo la foto con Putin

La denuncia di Jorit arriva a poche ore da una precedente storia di Instagram con la quale l’artista famoso nel mondo per i suoi ritratti spiegava i motivi che lo hanno portato a chiedere una foto insieme al presidente russo Vladimir Putin.

“Lungi da me elogiare Putin, – ha spiegato Jorit – ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”

Già in passato Jorit, al secolo Ciro Cerullo, aveva spiegato il suo punto di vista in merito alla guerra fra Russia e Ucraina. Punto di vista che gli è valso l’accusa di filoputinismo.

“È tutto l’esatto opposto di quello che ci raccontano in tv”, aveva detto Jorit. “La resistenza che avremmo dovuto appoggiare è quella del popolo del Donbass che lotta da 8 anni per liberarsi da un regime, quello di Kiev che di democratico oramai non aveva più niente. Questo è soltanto uno sporco gioco fatto per interessi economici”.

Pur sposando il punto di vista del Cremlino, Jorit si definisce un “artista libero” che sente il “dovere di far vedere l’altro lato della medaglia e creare dibattito”.

Insulti razzisti a Jorit per il murales di Ischia

Quello stesso murales era costato a Jorit una serie di insulti razzisti. L’opera raffigura il volto di una giovane donna di origine africana. Mentre lo realizzava nel maggio del 2022 nell’ambito del progetto Scuola Viva della regione Campania, lo street artist fu vittima di violenti insulti razzisti.