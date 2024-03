Lo street artist Jorit sulla foto con Vladimir Putin: "Non volevo elogiarlo", poi attacca Giorgia Meloni

Lo street artist Jorit, dopo le polemiche, commenta la foto che lo ritrae insieme a Vladimir Putin e lancia una stilettata a Giorgia Meloni. Jorit ha pubblicato una storia su Instagram per rivendicare la sua scelta di farsi immortalare accanto al capo del Cremlino e per chiedere ai leader occidentali di riaprire un canale diplomatico con la Russia.

Jorit parla della foto con Putin

Lo street artist Ciro Cerullo, in arte Jorit, napoletano e autore di diversi murales cult, ha incontrato Vladimir Putin a Sochi, nel sud della Russia, in occasione del Festival della Gioventù.

Da parte di Jorit nessun passo indietro, ma al contrario la rivendicazione di quanto fatto. Questo il testo da lui affidato a una storia di Instagram:

Le foto del bacio di Meloni con Biden o Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con Putin. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall’altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?). La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?

Infine la richiesta ai leader occidentali:

I politici europei devono immediatamente riprendere i contatti diplomatici e aprire un dialogo con la Russia. Bisogna fermare la guerra, bisogna costruire ponti tra i popoli, bisogna farlo ora! Forse ti può interessare Lucio Dalla, a Sorrento il murales di Jorit a dieci anni dalla morte del cantante Lucio Dalla è morto il 1 marzo 2012 nel corso di una tournée in Svizzera. Tra gli eventi in ricordo, l'opera dello street artista Iorit a Sorrento

La foto fra Jorit e Putin

“In Italia si dicono tante cose strane su di lei, presidente Putin”, ha detto Ciro Cerullo al capo del Cremlino. “Le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all’Italia che lei è umano come tutti e la propaganda su di lei non è vera”.

Fonte foto: IPA

Murales di Jorit a San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

Putin ha accettato di buon grado e ha risposto con una battuta: “Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale”.

Jorit e Putin hanno dato il via a un botta e risposta sul valore dell’arte come ponte fra i popoli. Putin ne ha approfittato per lanciare un messaggio all’Italia: “Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, noi in Russia l’abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così”.

A unire i due popoli, ha aggiunto Putin, è un comune “desiderio di libertà”, che porta al rispetto dell’uno verso l’altro. “La lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi… questo non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti”, ha concluso il presidente russo.

Jorit e le accuse di filoputinismo

Jorit ha più volte assunto posizioni controverse che gli sono valse l’accusa di filoputinismo. Nel luglio del 2023, ad esempio, dipinse un murales su una facciata di un palazzo distrutto a Mariupol. La città era stata precedentemente assediata dall’esercito russo ed era ancora sotto il controllo del Cremlino.

Il murales raffigura una bambina con i colori della bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk negli occhi. Alle sue spalle, una pioggia di missili con la scritta “Nato”.

“Io sono un artista libero – aveva dichiarato Jorit – e ho il dovere di far vedere l’altro lato della medaglia e creare dibattito”.

E ancora: “È tutto l’esatto opposto di quello che ci raccontano in tv. La resistenza che avremmo dovuto appoggiare è quella del popolo del Donbass che lotta da 8 anni per liberarsi da un regime, quello di Kiev che di democratico oramai non aveva più niente. Questo è soltanto uno sporco gioco fatto per interessi economici”.