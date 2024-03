Lo street artist Jorit abbraccia Vladimir Putin in Russia, arrivato da Napoli "per dimostrare che sei umano”

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Jorit in visita in Russia. Lo street artist di Napoli ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in occasione del Festival della Gioventù a Sochi, in Russia. Il leader del Cremlino ha lanciato un altro messaggio all’Italia dopo quello di febbraio.

Jorit in Russia a Sochi

Lo street artist napoletano Ciro Cirullo, in arti Jorit, noto per le sue posizioni filorusse, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Sochi, nel sud della Russia, in occasione del festival della gioventù.

Presenti oltre a lui anche Ornella Muti, impegnata in un tour russo con tappa alla settimana della moda di Mosca e accompagnata dalla figlia Naike Rivelli. L’attrice è stata anche ritratta in un murale realizzato da Jorit a proprio a Sochi.

“Sono per la pace. Questa guerra mi preoccupa per i risvolti più ampi che può avere. La mia opinione sul popolo russo non è cambiata. A Mosca avverto una certa normalità: si parla di guerra, ma dalla prospettiva dei russi, un punto di vista che confligge con quello dell’Occidente” ha detto Cirullo.

Il murale a Mariupol dello street artisti di Napoli

Jorit ha anche ricordato il suo murale a Mariupol: “L’idea era mostrare i problemi dei bambini del Donbass al mondo intero. I media occidentali spesso distorcono la realtà. Per esempio parlano delle sofferenze dei bambini di un Paese, ma rimangono in silenzio su quello che succede in quello vicino”.

Mariupol è stata cinta d’assedio dall’esercito russo nel 2022, durante l’invasione dell’Ucraina. Secondo l’agenzia di stampa ‘Associeted Press’, l’esercito di Mosca bombardò il teatro di arte drammatica della città, usato come rifugio da diverse famiglie, uccidendo tra le 300 e le 600 persone. Al di fuori del teatro era scritta in russo la parola “Bambini”, visibile dal cielo.

L’esercito russo aveva prima negato di aver mai bombardato il teatro per poi cambiare versione, affermando che all’interno dell’edificio era nascosto un comando ucraino.

Il messaggio di Putin all’Italia

Jorit ha avuto anche l’occasione di parlare con il presidente russo Vladimir Putin: “Siamo sempre stati ammirati dall’arte italiana e ci ha sempre tenuti vicini. Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, questo è evidente. Noi in Russia l’abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così” ha detto il leader del Cremlino.

Lo street artist ha anche chiesto di fare una foto con Putin: “Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale” ha risposto. “La lotta dell’Italia per l’indipendenza, Garibaldi, questo non ci ha forse uniti? Questo ci ha sempre uniti. Gli italiani hanno sempre un desiderio di libertà nei loro cuori” ha poi concluso.