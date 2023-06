Muore sbalzato dal finestrino del treno in corsa fra Roma e Latina. Cadavere sui binari, ritardi e disagi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente si è verificato martedì 27 giugno fra Roma e Latina, sul tratto della linea ferroviaria tra Pomezia e Campoleone. Un uomo è stato ritrovato cadavere lungo i binari, probabilmente sbalzato fuori dal finestrino mentre il treno era in movimento. Il suo corpo è stato scoperto alle prime luci dell’alba, come comunicato da Trenitalia che ha avvisato i passeggeri degli inevitabili disagi per il trasporto pubblico.

L’incidente alle 4 del mattino

L’episodio drammatico si è verificato nella notte fra il 26 e il 27 giugno. Al fine di fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto, la Polfer ha avviato un’indagine approfondita.

Alle 4 del mattino il Comunicato di Trenitalia che avvisava di interruzioni del servizio, fra Pomezia e Campoleone, per necessità investigative da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il treno su cui si è verificato il drammatico episodio viaggiava sulla tratta che unisce Pomezia e Campoleone

Sbalzato fuori dal finestrino

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’uomo sia stato sbalzato fuori dal finestrino di un treno in movimento mentre viaggiava lungo il tratto tra Formia e Roma.

Subito dopo la scoperta del cadavere, il traffico ferroviario è stato notevolmente rallentato al fine di consentire l’effettuazione degli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria per il recupero del corpo, ancora non identificato, e l’esecuzione delle prime indagini.

I disagi per i passeggeri

Dalle prime ore di martedì 27 giugno, quindi, la linea che collega Pomezia a Campoleone è stata sospesa. In correlazione all’incidente, si sono registrati disagi su tutta la rete ferroviaria tra Napoli e Roma, con cancellazioni di treni e ritardi.

In particolare, i treni Intercity che coprono la tratta tra Roma e Napoli attraverso Cassino hanno subito ritardi fino a 150 minuti. Per quanto riguarda questi treni, a rischio in particolare le fermate solitamente molto trafficate di Latina, Aversa e Formia.

Problemi per Intercity e treni regionali

Pper alcuni treni Intercity sono state necessarie cancellazioni parziali del percorso. In alcuni casi, la partenza è stata spostata in un’altra stazione, mentre in altri casi il tragitto è stato fatto terminare in una località precedente.

Anche i treni regionali, sebbene suggeriti come alternativa per raggiungere le fermate non servite dagli Intercity, hanno subito cancellazioni e ritardi significativi, fino a 30 minuti.

Altri due incidenti in poche ore

E negli ultimi giorni si sono verificati altri due gravi incidenti che hanno visto il coinvolgimento del trasporto su ferro. A Bordighera, vicino Imperia, lunedì 26 giugno una vettura è precipitata sui binari della ferrovia nella zona del porto turistico. In questo caso, il conducente è rimasto ferito e la circolazione ferroviaria ha subito disagi.

Soltanto poche ore prima, a Mestre, vicino Venezia, si era verificato il drammatico investimento di due giovani a Mestre, mentre stavano tentando di attraversare i binari. Un ragazzo di 25 anni è morto sul colpo, mentre il 23enne che si trovava con lui si trova ricoverato in gravi condizioni.