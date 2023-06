Auto precipita sulla ferrovia a Bordighera: conducente ferito, stop treni e ritardi per recuperare il veicolo

Un’auto è precipitata sulla linea ferroviaria a Bordighera, in provincia di Imperia. Ferito un uomo di 34 anni, piombato con la sua auto sulla ferrovia sottostante, all’altezza del porto turistico della città. Disagi alla circolazione dei treni.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 26 giugno. Secondo quanto riferito dall’Ansa, un uomo di 34 anni è precipitato con la sua Suzuki Swift dalla strada Aurelia sulla ferrovia sottostante, in località Arziglia, a Bordighera (Imperia).

Ignote, al momento, le cause dell’incidente, in fase di accertamento. Il 34enne è rimasto ferito nello schianto che ha provocato diversi disagi alla circolazione dei treni.

Treni in ritardo

La circolazione dei treni è rimasta bloccata per circa tre ore ed è tornata regolare dopo le 6 quando è terminato l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici per rimuovere dalle rotaie la Suzuki Swift.

Cancellato l’Intercity 655 in partenza da Ventimiglia (4:47) con destinazione Milano Centrale (9:00), mentre i treni regionali hanno subito ritardi e limitazioni del percorso.

Cos’è successo

L’automobilista, stando alle prime ricostruzioni, viaggiava in direzione Sanremo quando ha perso il controllo dell’auto sfondando il guardrail.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente che ha visto protagonista un 34enne a bordo di una Suzuki Swift

Coinvolta anche un’altra vettura che stava viaggiando sull’opposta corsia di marcia: “Me lo sono visto addosso, ho sbandato per evitarlo” ha raccontato il conducente, finito con la sua auto contro un muro per evitare il frontale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco col personale sanitario e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire per quale motivo l’automobilista abbia perso il controllo.

Non è la prima volta che accade un incidente ferroviario nei pressi di Imperia: mercoledì 1 marzo, un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un treno che collegava Milano a Ventimiglia. L’uomo si trovava all’interno della galleria, a ponente della stazione.

Grave incidente anche a Mestre

Si registra inoltre un drammatico incidente sulla linea ferroviaria anche in Veneto, nei pressi di Mestre (Venezia). Nella giornata di domenica 25 giugno, due giovani sono stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari, poco lontano dalla stazione di Mestre. Uno di loro è morto, l’altro è rimasto gravemente ferito.

Il sopravvissuto ha raccontato ai soccorritori che avevano deciso di superare i binari, all’altezza del centro Vega, per effettuare un prelievo bancomat in uno sportello che si trovava dall’altra parte della sede ferroviaria.