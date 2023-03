Muore in un incidente nella frazione di Grassina a Bagno a Ripoli: investito mentre passeggiava con la moglie

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo ha perso la vita in un incidente a Grassina, frazione del Comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. La vittima stava passeggiando in centro con la moglie quando è stato travolto da un’auto in transito. Ne dà notizia il quotidiano La Nazione.

L’incidente

La coppia era a piedi per le strade del centro del Comune nel Fiorentino, quando, arrivati in via Chiantigiana, il marito è stato travolto da una macchina nera. L’auto avrebbe perso il controllo andando a travolgere l’uomo, che non ha avuto modo di evitare l’urto.

Nell’impatto violento con il veicolo, il passante sarebbe stato scaraventato contro un muro.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della frazione di Grassina a Bagno a Ripoli nel Fiorentino, dove è avvenuto l’incidente

I soccorsi

In seguito all’allarme lanciato al 118 da diverse persone che hanno assistito alla scena, sul luogo è arrivata un’automedica e un’ambulanza della Fratellanza Popolare di Grassina.

Nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo, che sarebbe morto pochi istanti dopo.

I rilievi

Sul posto anche i vigili urbani che hanno proceduto con i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità del conducente dell’auto, rimasto sotto choc per quanto accaduto.

Per permettere gli accertamenti del caso la centralissima strada del Comune di Bagno a Ripoli è stata chiusa al traffico. Il blocco di via Chiantigiana è durato circa un’ora e ha provocato disagi e rallentamenti alla mobilità di tutta la zona.

L’incidente mortale a Torretta di Legnago

Sempre nella giornata di mercoledì 29 marzo, un’altra persona è morta per l’uscita fuori strada di un’auto, a Torretta di Legnago, comune in provincia di Verona. A perdere la vita questa volta è stato lo stesso conducente del veicolo, un uomo di 36 anni che sulla strada provinciale 46 si è schiantato con la propria Volkswagen Passat contro un albero.

I soccorsi del Suem arrivati nel luogo dell’incidente con ambulanza e automedica non hanno potuto fare nulla: l’impatto stato molto violento e l’uomo avrebbe perso la vita dopo pochi istanti. Insieme ai sanitari sono arrivati sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire le circostanze dell’incidente.