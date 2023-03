Muore in un incidente a Torretta di Legnago: 36enne esce di strada e si schianta con l'auto contro un platano

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Lungo la mattinata di mercoledì 29 marzo 2023, intorno alle ore 8, un uomo di 36 anni è uscito dalla carreggiata e si è schiantato con la propria automobile, una Volkswagen Passat, contro un albero, perdendo la vita.

Il dramma si è verificato lungo la Sp46, a Torretta di Legnago, comune in provincia di Verona.

I soccorsi

Come riferiscono le testate locali, sul posto sono giunti i soccorsi del Suem con ambulanza e automedica ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Insieme ai sanitari sono arrivati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Fonte foto: ANSA

La prima ricostruzione dell’incidente di Torretta di Legnago

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne ha perso il controllo della vettura per motivi ancora da chiarire ed è prima finito contro un platano adiacente alla strada, poi in un fossato.

L’impatto è stato violento e ha causato il decesso dell’uomo.

Nessun altro veicolo coinvolto nel sinistro stradale

Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. Al via gli accertamenti per fare totale chiarezza sulla dinamica dell’incidente.