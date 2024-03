Motociclista perde la vita a Vietri in scontro con un'auto, il sindaco avvilito: "È un bollettino di guerra"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Vietri Sul Mare, vicino Salerno. Un centauro di 32 anni ha perso la vita in un violento scontro contro un’automobile. Il tratto di strada è tristemente noto per essere un “bollettino di guerra”, come lo ha definito il sindacato all’alba dell’ennesimo incidente mortale.

Scontro auto-moto

Un altro drammatico incidente nei pressi del Ponte di Molina, tra Vietri Sul Mare e Cava de’ Tirreni, sull’ex SS18. La vittima (che si aggiunge ad altri due motociclisti morti nella giornata) è un giovane di 32 anni, che a bordo della sua moto si è schiantato contro un’auto ed è deceduto. Secondo le prime informazioni, il centauro sarebbe morto sul colpo per via dell’impatto violento avvenuto tra il suo mezzo e quello dell’altra persona coinvolta.

L’incidente è avvenuto nella giornata di sabato, anticipando un week end che potrebbe essere difficile, vista la triste fama della SS18.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ennesimo tragico incidente sulla SS18 tra Cava De’ Tirreni e Vietri Sul Mare

La dinamica

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Le prime informazioni davano il centauro morto sul colpo, ma i soccorritori lo hanno trasportato all’Ospedale Santa Maria dell’Olmo prima del decesso.

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità e non si conosce il punto di vista della persona alla guida della vettura contro cui la moto si è scontrata. Nel frattempo il traffico è andato in tilt in entrambe le direzione di marcia.

Il sindaco di Vietri

Dal sindaco di Vietri arriva un annuncio in seguito alla morte del 32enne. “Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane 32enne per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada”, ha detto Giovanni De Simone.

L’amministratore si dice stanza e avvilita da un anno di “bollettino di guerra” per l’ex strada SS18. “Chiederemo a tutti gli organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al Prefetto per valutare tutte le misure idonee a prevenire tali tragedie e a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri Sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire”, ha concluso.