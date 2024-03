Morti due motociclisti in incidente a Suno vicino Novara: coppia muore nel frontale con un Suv, feriti 2 bimbi

Una coppia di motociclisti ha perso la vita in un violento frontale contro un Suv nel Novarese. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di sabato 23 marzo sulla provinciale per il lago d’Orta, nella frazione di Baraggia del comune di Suno. La famiglia a bordo dell’auto, composta padre, madre e due bambini piccoli, è rimasta ferita, ma, secondo le prime informazioni emerse finora, nessuno dei membri sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente a Suno

Il violento scontro è accaduto alle 13.15, all’altezza del birrificio “La Tresca” a Barraggia di Suno. Ancora in fase di accertamento la dinamica del frontale tra i due centauri in sella a una motocicletta Triumph e il Suv Nissan.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, in corso di verifica da parte dei carabinieri di Momo al lavoro sui rilievi, lo schianto sarebbe avvenuto in seguito all’invasione della corsia opposta da parte dell’auto, che avrebbe centrato in pieno la moto.

Il comune di Suno, nel Novarese

Secondo quanto riportato da La Stampa, il punto dell’incidente è già stato in passato teatro di diversi scontri anche mortali. Nei giorni scorsi il sindaco di Suno aveva nuovamente protestato per il mancato inizio dei lavori di una rotonda prevista da anni.

Le vittime e i soccorsi

A perdere la vita sul colpo sono stati due motociclisti residenti a Domodossola, marito e moglie, rispettivamente di 60 e 58 anni. Alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, ma per la coppia i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

I componenti della famiglia a bordo dell’auto sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per accertamenti e, stando alle prime informazioni, non avrebbero riportato ferite gravi.

