Motociclista muore a Montelupo Fiorentino in un incidente: traffico bloccato sulla statale 67 Tosco-Romagnola

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente contro un’auto mentre era in sella sulla sua moto in territorio di Montelupo Fiorentino, comune del capoluogo toscano. Lo scontro mortale si è verificato sulla Strada statale 67 Tosco-Romagnola che è stata interrotta all’altezza del punto in cui è avvenuto lo schianto. Lo riporta ‘Adnkronos’.

L’incidente

Secondo quanto riferisce ‘FirenzeToday’, l’incidente è avvenuto intorno alle 9 di sabato 29 aprile all’incrocio tra la SS 67 Tosco-Romagnola e via Ponte Nuovo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza delle Pubbliche assistenze riunite e una della Misericordia. Inizialmente era stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, ma per il motociclista tutti i soccorsi si sono rivelati inutili: nell’impatto contro il Suv il 41enne è morto sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto lo schianto mortale nel comune di Montelupo Fiorentino

In seguito al violento scontro è rimasto ferito anche il conducente del veicolo, un uomo di 48 anni, che è stato trasportato in pronto soccorso a Empoli, dove è sottoposto a controlli.

I rilievi

La polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese sta conducendo gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi sull’asfalto, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni, con conseguenti disagi e rallentamenti per gli automobilisti.

Sul luogo dello schianto è arrivato anche il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, che in un post su Facebook ha rivolto un pensiero alla vittima e alla famiglia: “Si resta senza fiato nel vedere una persona stesa in terra senza vita. Ci sono poche parole se non un grande abbraccio ai suoi familiari e a chi lo conosceva”.

L’incidente sull’A1

La viabilità in provincia di Firenze ha subito forti rallentamenti nelle ultime ore anche a causa di un altro incidente registrato sull’A1 all’altezza del capoluogo toscano: nel primo pomeriggio di giovedì 28 aprile un camion in direzione di Roma ha sbandato improvvisamente schiantandosi contro la barriera new jersey centrale.

Il traffico sul tratto dell’Autostrada del Sole è rimasto completamente bloccato costringendo i veicoli a viaggiare in una sola corsia e causando 7 chilometri di coda.