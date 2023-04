Camion sbanda sull'A1 e l'incidente blocca il traffico a Firenze: si viaggia a una corsia, lunghissime code

Incidente sull’A1 all’altezza di Firenze. Un camion stava viaggiando verso Roma nel primo pomeriggio di venerdì 28 aprile, quando ha sbandato improvvisamente e urtato la barriera new jersey centrale. Il traffico sul tratto autostradale è rimasto completamente bloccato: 7 chilometri di coda e si viaggia a una sola corsia.

L’incidente all’altezza di Firenze

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A1 che collega Milano e Napoli.

Il camion interessato dall’incidente stava viaggiando verso Roma e si trovava tra Firenze sud e l’uscita autostradale di Incisa-Reggello, intorno al km 312.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incidente tra Firenze sud e Incisa-Reggello

Il mezzo ha improvvisamente sbandato, per cause ancora da accertare, e ha urtato la barriera new jersey in cemento, che si trova al centro della carreggiata.

Non sono ancora note le condizioni del conducente e se ci siano stati altri veicoli coinvolti.

Traffico in tilt

L’incidente ha immediatamente bloccato il traffico. Verso Roma si sono formati circa 7 km di coda, destinati ancora ad aumentare.

I veicoli possono avanzare al momento solo sulla corsia di sorpasso, così che il traffico defluisce in modo rallentato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, per lunghe e brevi percorrenze, Autostrade consiglia di uscire a Firenze sud e di seguire la SS67 via Aretina nuova. Poi proseguire per Pontassieve verso la SR69 fino a Incisa, dove è possibile rientrare in A1.

Altri incidente sulla A1 Milano-Napoli

Un giorno prima, il 27 aprile, sulla A1 Milano-Napoli un altro camion aveva bloccato il traffico generando lunghe code.

In quel caso, il mezzo aveva preso fuoco all’altezza del km 585, nel tratto compreso tra Valmontone e il Bivio A1/Diramazione Roma Sud in direzione Firenze, che era stato chiuso per un paio d’ore.

Anche il 19 aprile, il traffico autostradale era rimasto paralizzato per un incidente tra due auto, che aveva creato lunghe code in entrambe le direzioni.