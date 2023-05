Motociclista a Brescia perde il controllo della moto e cade: 60enne in condizioni critiche e traffico bloccato

Incidente a Brescia. Intorno alle 12 della mattina di martedì 30 maggio, un motociclista di 60 anni è rimasto coinvolto in un incidente non molto lontano dal centro della città. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre la viabilità nella zona è stata notevolmente rallentata.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di martedì 30 maggio.

L’uomo di 60 anni, alla guida del proprio scooter, stava viaggiando in viale Bornata, non lontano dall’Istituto agrario Pastori, in centro città.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incidente, a poca distanza dal centro di Brescia

Per cause ancora da accertare, a un certo punto l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

Il 60enne sarebbe allora caduto sull’asfalto, riportando ferite molto gravi.

I soccorsi e la viabilità

Il 60enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dall’ambulanza.

Sembra che l’impatto sia stato particolarmente violento e che le condizioni del motociclista siano critiche.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale cittadina per capire quali possano essere state le cause che hanno portato all’incidente e se si sia trattato di un malore del conducente o di

L’incidente ha causato anche un blocco temporaneo della viabilità nella zona interessata, quella di viale Bornata, vicino al centro della città.

Altro incidente in moto

Una vicenda analoga era accaduta appena un giorno prima in provincia di Arezzo.

Un motociclista, un uomo di 52 anni, stava viaggiando con la moglie lungo la statale adriatica, nei pressi di Cesenatico, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail.

L’uomo sarebbe morto immediatamente e ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sarebbe stato inutile.

I medici dell’ambulanza giunta sul posto sarebbero invece stati in grado di stabilizzare la moglie della vittima, di 49 anni, che è poi stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena.

La situazione era tale che il trasporto in ambulanza avrebbe potuto essere troppo lento. La 49enne è stata così trasportata all’ospedale in elicottero.

Arrivata alla struttura, è stata immediatamente ricoverata in codice rosso, ma al momento la sua prognosi rimane riservata.