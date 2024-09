Morto Walter Brugiolo che allo Zecchino d'Oro cantava Popoff: aveva 63 anni, un passato in politica

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morto Walter Brugiolo, il piccolo che portò la canzone Popoff allo Zecchino d’oro del 1967. Brugiolo, all’epoca un bambino di soli 6 anni, si è spento 63enne al Policlinico Sant’Orsola di Bologna nella giornata di lunedì 30 settembre, in seguito a una lunga malattia. Dopo essere entrato a contatto giovanissimo con il mondo dello spettacolo, collaborò con autori quali Al Bano e Gianni Morandi, per poi candidarsi in politica con l’Udc (Unione di Centro).

Chi era Walter Brugiolo, il piccolo cantante di Popoff allo Zecchino d’oro

Brugiolo era nato a San Venanzio di Galliera, in provincia di Bologna, nel 1961.

Dopo l’esperienza al celebre festival musicale dedicato ai bambini negli anni ’60, aveva partecipato a diverse pubblicità del programma tv Carosello, collaborando successivamente con grandi nomi della musica italiana quali Al Bano, Gianni Morandi, Little Tony e Romina Power nei cosiddetti musicarelli, sottogenere cinematografico celebre a cavallo degli anni ’70.

L’allora presidente della Camera Pier Ferdinando Casini con i bambini del Piccolo Coro ” Mariele Ventre” a Bologna per un evento legato allo Zecchino d’oro, nel 2003

Nel 2008 tornò come ospite allo Zecchino (per la 50esima edizione della manifestazione), cantando in quell’occasione il brano Il tortellino insieme a Massimo Bertolucci.

Nel 2011 diede vita a una scuola materna paritaria nel Comune di Galliera (l’istituto Mariele Ventre, in onore della grande direttrice di coro italiana) e assunse il ruolo di direttore.

L’esperienza in politica

Brugiolo non era ricordato solo per le sue precoci doti canore.

Alle elezioni politiche del 2008, infatti, venne candidato dall’Udc (Unione di Centro) per l’Emilia-Romagna per la Camera dei Deputati.

In precedenza, aveva lavorato per 27 anni come responsabile dei sistemi energetici ed informativi in una cooperativa di costruzioni del Bolognese.

La storia dello Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro è un famosissimo festival internazionale di canzoni per bambini, nato in Italia nel 1959 da un’idea di Cino Tortorella (che vestiva i panni di Mago Zurlì). Negli anni è diventato un appuntamento fisso della televisione italiana, trasmesso annualmente e prodotto dall’Antoniano di Bologna.

Il concorso vede bambini dai 3 ai 10 anni esibirsi in canzoni originali, spesso create da parolieri e compositori noti.

Alcuni brani del festival sono diventati dei classici intramontabili, come Il coccodrillo come fa? o Il Katalicammello.