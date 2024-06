Morto uno degli operai feriti nell'esplosione in fabbrica a Bolzano: 31 anni, era rimasto gravemente ustionato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non ce l’ha fatta Bocar Diallo, uno dei sei operai rimasti feriti venerdì notte nell’incidente alla fabbrica Aluminium di Bolzano. Trasportato con l’elicottero in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento, è morto per la gravità delle ferite riportate nell’esplosione.

Come riporta Ansa Bocar Diallo, senegalese di 31 anni, è morto nella serata di sabato 22 giugno nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.

L’uomo era uno dei sei operai rimasti feriti nell’esplosione avvenuta tra giovedì e venerdì notte all’Alluminium di Bolzano.

Fonte foto: ANSA L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno a Bolzano

L’esplosione all’Aluminium di Bolzano

Era passata da poco la mezzanotte di giovedì 20 giugno quando è scattato l’allarme a seguito di una forte esplosione avvenuta all’interno della Aluminium, azienda metalmeccanica di Bolzano.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta durante la fase di colatura e raffreddamento dell’alluminio fuso in uno stampo.

Dopo l’esplosione è scoppiato un incendio nel magazzino e diversi lavoratori impegnati nel turno di notte sono rimasti intrappolati tra le fiamme, fino all’arrivo dei soccorsi. La Procura di Bolzano ha aperto un’indagine su quanto accaduto.

Come stanno gli altri feriti

Restano ancora in gravissime condizioni gli altri tre operai che come Diallo hanno riportato nell’esplosione ustioni di secondo e terzo grado: sono ricoverati in ospedale a Verona, Milano e Murnau, in Baviera.

Meno gravi le condizioni degli altri due operai rimasti feriti, un tunisino e un senegalese, che potrebbero presto venire ascoltati dagli inquirenti che indagano per chiarire quanto accaduto.