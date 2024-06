Forte esplosione e incendio all'Aluminium di Bolzano: 8 feriti, alcuni ustionati sono in pericolo di vita

Una potente esplosione si è verificata nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno all’Aluminium Bozen, azienda che ha sede nella zona industriale di Bolzano. Otto persone sono rimaste ferite.

Bolzano, Aluminium Bozen: esplosione e incendio, ci sono feriti gravi

Secondo quanto riportato dall’Alto Adige, tra gli otto feriti, alcuni sarebbero in pericolo di vita.

Uno è stato ricoverato in rianimazione al San Maurizio e quattro trasportati con gli elicotteri in strutture specializzate per i grandi ustionati a Verona, Padova e Murnau in Baviera.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuta l’esplosione

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, nel magazzino dello stabilimento di via Toni Ebner.

Dopo lo scoppio, ha cominciato a divampare un incendio e diversi dipendenti sono rimasti coinvolti nel fuoco.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini dei vigili del fuoco, i soccorritori e gli agenti della polizia.

Soltanto dieci giorni fa, a Brugherio, proprio a causa di una esplosione e del successivo incendio in un azienda di vernici, un giovane operaio è morto.

La causa dell’esplosione deve ancora essere accertata e sono in corso le indagini. Nel frattempo la procura di Bolzano ha avviato un’inchiesta.

Arno Kompatscher, parla di un “incidente gravissimo”

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, parla di un “incidente gravissimo” e chiede una “stretta collaborazione degli enti per ricostruire l’accaduto”.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con la Prefettura, gli organi inquirenti, la protezione civile e i vertici della sanità per capire meglio quali sono le cause di questo gravissimo incidente – ha dichiarato il Landeshauptmann all’Ansa -. Forniremo tutte le informazioni in proposito non appena ci sarà maggiore chiarezza su quanto avvenuto”.

La storia dell’Aluminium, dalla fondazione nel 1936 a oggi

Fondata nel 1936, l’Aluminium ha cominciato la propria attività impegnandosi nella realizzazione di alluminio primario, per poi riconvertirsi, nel 1976, nella produzione di estrusi di alluminio.

L’evoluzione strategica dell’azienda ha dato il via a un cammino di crescita e trasformazione che ha condotto la stessa Aluminium a divenire una realtà leader nel contesto europeo per la produzione di estrusi in leghe dure di alluminio.