Morto un motociclista di 39 anni in seguito a un incidente lungo la strada 45bis in provincia di Brescia

Tragico incidente in zona Rezzato. Un motociclista, a bordo della sua Bmw Gs, si è scontrato frontalmente con un furgone. L’uomo alla guida della moto e il conducente del furgone sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Per il motociclista 39enne non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo di 54 anni alla guida del furgone è in codice verde.

Incidente su 45bis

Nel pomeriggio si è verificato un tragico incidente sulla ss45 bis di Rezzato. Nello scontro ha perso la vita un motociclista di 39 anni, dopo i tentativi di rianimazione in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 di oggi, sulla strada statale e l’uomo sembra essere morto sul colpo.

Anche l’autista del furgone con il quale il motociclista 39 enne si è scontrato è stato trasportato in ospedale. L’uomo, di 54 anni, è stato ricoverato in codice verde e non rischia la vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa del luogo dell’impatto: ss45bis di Rezzato

Le dinamiche dei fatti

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento si conosce l’orario dell’incidente, approssimativamente intorno alle 17:30 e la zona, ovvero ungo la ss45bis a Rezzato, in provincia di Brescia.

L’impatto è avvenuto in maniera frontale. Lo scontro ha sbalzato il motociclista a terra. La moto ha proseguito invece per una decina di metri prima di andare a sbattere contro il guard rail della corsia opposta e cadere a sua volta.

I soccorsi

Anche se trasportato in ospedale, secondo quanto riportato dai medici che lo hanno soccorso, il motociclista è deceduto sul colpo. Inutili i tentatiti di rianimazione. Infine è stata confermata la morte del 39enne.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sulle strade italiane, dopo il caso del violento scontro tra moto e auto a Muzzana del Turgnano, vicino a Udine, dove ha perso la vita un 37enne.