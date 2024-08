Morto schiacciato dal trattore a Cassano Irpino vicino Avellino, la vittima era un carabiniere di 41 anni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia in provincia di Avellino: un uomo di 41 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore a Cassano Irpino, nella masseria di famiglia. Dopo il dramma, l’amministrazione locale ha scelto di sospendere la festa patronale di San Bartolomeo, con le autorità e la cittadinanza che si stringono intorno alla famiglia della vittima. Alex Boccella, questo il nome del 41enne, era un carabiniere.

41enne morto schiacciato dal suo trattore

Domenica 25 agosto a Cassano Irpino, in provincia di Avellino, un uomo di 41 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore nella masseria di famiglia.

A seguito dell’incidente il 41enne ha riportato gravi ferite. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Alex Boccella, questo il suo nome, era un carabiniere dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi (Salerno). Le dinamiche della tragedia sono ancora da chiarire.

[iol_placeholder type="”social_facebook”"/]=AZVXmFHXs1sG6CM8XsTPQFlRfyZe2aIz2ogr-LdJQd2aL8kQyYJ-ktlza9vkkYuVD-rca_mT-ao28GlplTezj6KWW46kqi78aVog1SLvG3RDDO5iy8_wPh4Qp_XQAInu9M7Y4e9HiJ_ythtWu4gCXCLBiPJGbSpXVXgMrmZB01v-4LjlfEwxxm0tzb1_iihvuiI&__tn__=%2CO%2CP-R”/]

La morte di Alex Boccella ha scosso profondamente la comunità di Cassano Irpino e l’arma dei carabinieri. Il sindaco Salvatore Vecchia, infatti, ha annunciato la sospensione dei festeggiamenti di San Bartolomeo, la festa patronale del piccolo centro in provincia di Salerno.

Con la sua morte, Alex Boccella ha lasciato nel dolore la moglie Sonia e i figli Diego e Samuele, come riporta Otto Pagine. Il sindaco Vecchia lo ricorda come “un amico altruista” e un “carabiniere integerrimo”, ben voluto da tutti. Il primo cittadino commenta la tragedia come “un incidente inspiegabile”. “Non doveva accadere, abbiamo perso una persona speciale”, conclude il sindaco.

La nota dell’arma dei carabinieri

Fanpage riporta una nota resa pubblica dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in cui si esprime “profondo cordoglio per la tragica scomparsa” di Alex Boccella. Le parole dell’arma:

Tutta l’Arma irpina si stringe in un commosso abbraccio alla sua famiglia, esprimendo particolare vicinanza alla moglie Sonia e ai figli Diego e Samuele in questo momento di grande dolore.

Una prima ricostruzione

Secondo Fanpage, Alex Boccella stava lavorando con il suo trattore presso la masseria di famiglia. Boccella, infatti, viveva a Cassano Irpino.

Improvvisamente il mezzo si sarebbe ribaltato secondo dinamiche ancora da chiarire. Per questo motivo il 41enne si è ritrovato schiacciato sotto il peso del trattore, senza alcuna speranza di mettersi in salvo. Recentemente il peso di un mezzo agricolo ha ucciso un bambino di 4 anni a Villar Pelice, in provincia di Torino. Il mezzo era guidato da un cugino.