Morto Pino D'Angiò cantautore 71enne simbolo degli anni '80: malato da tempo si era esibito all'ultimo Sanremo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cantautore Pino D’Angiò è morto a 71 anni a causa delle malattie che lo affliggevano da tempo. Considerato uno dei padri del rap italiano grazie allo straordinario successo raggiunto negli anni ’80 con il suo brano ‘Ma quale idea’, ha fatto la sua apparizione sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, nella serata dei duetti con i Bnkr44.

L’annuncio della morte

Ad annunciare la morte dell’indimenticabile cantautore pompeiano è stata la moglie Teresa e il figlio Francesco: “Purtroppo oggi papà ci ha lasciati, colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana. Ha resistito tanto, come ha sempre fatto”.

“Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento” ha scritto la famiglia attraverso un messaggio sui social, nella pagina ufficiale dell’artista. “Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerti” si legge nel post.

La carriera e Sanremo 2024

Una delle ultime esibizioni di Pino D’Angiò è stata sul palco dell’Ariston, nella serata duetti di Sanremo 2024, dove ha cantato la versione remixata del suo cavallo di battaglia “Ma quale idea”, insieme al gruppo toscano Bnkr44. Un arrangiamento che ha proiettato nuovamente in cima alle programmazioni radiofoniche il grande successo del cantautore.

Nel 1980 il brano divenne un grande hit anche in Spagna, dove rimase al vertice della classifica per 14 settimane di fila. Nel 1981 uscì ‘Un concerto da strapazzo’, sempre caratterizzato dall’ironia e dalla sua voce rauca, in cui D’Angiò immaginava di duettare con i più grandi big della canzone.

Chi era Pino D’Angiò

Nato a Pompei il 14 agosto 1952, all’anagrafe Giuseppe Chierchia, D’Angiò è stato un artista apprezzato anche all’estero, dove ha lavorato come attore, doppiatore e produttore musicale.

La sua carriera è stata funestata dalle tante malattie che lo hanno colpito negli anni, come raccontato da lui stesso, tra cui un tumore alla gola che lo ha costretto a sei interventi chirurgici, poi un infarto con arresto cardiaco e infine un altro tumore ai polmoni

“Ho dovuto combattere con il male e non credevo di poter essere ancora in grado di cantare. Mi è rimasta una sola corda vocale, ho fatto anni di esercizi, poi ci ho provato”, ha detto Pino D’Angiò in un’intervista prima della sua ultima esibizione al Festival di Sanremo.