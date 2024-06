Festival di Sanremo 2025 a febbraio, le date ufficiali dopo lo spoiler del proprietario del teatro Ariston

Svelate le date esatte del Festival di Sanremo 2025: la celebre kermesse canora si terrà da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio 2025. Lo fa sapere la testata Riviera24.it. La notizia è stata confermata all’AdnKronos anche da Walter Vacchino, il proprietario del Teatro Ariston.

Festival di Sanremo 2025, le date della kermesse svelate dal proprietario dell’Ariston

Vacchino, nell’annunciare la stagione 2024-2025 del Teatro Ariston, ha spiegato che il Festival si svolgerà dal 4 all’8 febbraio. Ha però precisato che si tratta di date in attesa dell’ultima conferma.

Sarà la Rai, più avanti, a convalidare definitivamente i giorni esatti dell’atteso evento che quest’anno sarà condotto da Carlo Conti, chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Amadeus che ha scelto di lasciare la tv pubblica per tuffarsi in una nuova avventura professionale (è stato ingaggiato da Discovery e nella prossima stagione sarà in onda sul canale Nove).

Fonte foto: ANSA Carlo Conti

Sanremo 2025, scenografia affidata a Riccardo Bocchini

Riviera24.it ha inoltre reso noto che la scenografia di Sanremo 2025 non sarà più curata da Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara, come avvenuto negli ultimi anni.

Sarà affidata a Riccardo Bocchini, storico collaboratore di Carlo Conti, che aveva curato già le ultime edizioni del Festival timonate dal conduttore toscano.

Le novità di Sanremo 2025 annunciate da Carlo Conti

Di recente, Conti, ospite al Tg1, ha annunciato importanti cambiamenti per quel che riguarda il prossimo Sanremo. A differenza delle edizioni di Amadeus, verrà reintrodotto il doppio binario in gara: da un lato le Nuove Proposte, dall’altro i Big.

Inoltre il conduttore toscano ha spiegato che non ha intenzione di terminare a notte fonda, come Sebastiani. Per questo, conclusa la serata, tornerà in onda il DopoFestival.

Si prevede che nel 2025 gli appuntamenti con il Festival termineranno attorno alle 00.30/1 e non più oltre le 2 di notte, come nell’ultimo quinquennio.

Conti ha inoltre spiegato che ci saranno meno cantanti big in gara.