Alessandro Cattelan a Sanremo con Carlo Conti: ipotesi di “tre ruoli” per il conduttore al prossimo Festival

Sarà Carlo Conti a prendere l’eredità di Amadeus e condurre il prossimo Festival di Sanremo. Mentre, dicono voci diffuse in rete, al giovane collega Rai Alessandro Cattelan (il cui nome era in lizza per la kermesse) spetterà il triplo ruolo di accompagnatore. Possibilità offerta dai cambiamenti che Conti ha intenzione di apportare al Festival della musica italiana.

Alessandro Cattelan a Sanremo

Per la conduzione è ancora presto, ma Alessandro Cattelan, che tenta di sfondare il Rai dopo aver lasciato Sky, potrebbe comunque avere un ruolo a Sanremo.

Anzi, secondo quanto riportato dalla testata Dagospia, i suoi ruoli potrebbero essere addirittura tre.

Il direttore Roberto D’Agostino afferma che in Rai circolano voci riguardo una possibile conduzione di Cattelan del DopoFestival, in onda a conclusione delle serate ufficiali.

A lui spetterebbe anche il ruolo di co-conduttore durante una delle puntate della kermesse musicale.

Infine, il conduttore di E poi c’è Cattelan dovrebbe far parte della commissione designata a selezionare i brani della serata evento di Sanremo Giovani.

Le nuove regole di Carlo Conti per il Festival

La fuga di Amadeus dalla Rai ha lasciato un grande vuoto nell’emittente nazionale, ma il suo posto come direttore artistico del Festival di Sanremo è stato ben presto rimpiazzato.

Sarò Carlo Conti a salire sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, tornandovi dopo la triplice conduzione dal 2015 al 2017.

Conti, forte di una pluridecennale esperienza in prima serata, ha intenzione di modificare le regole del gioco, specie per quel che riguarda la sua durata.

Seppur nulla sia ancora confermato, si dice che il conduttore abbia intenzione di fare in modo che le serate del Festival non si prolunghino oltre la mezzanotte e mezza.

Così, ci sarebbe tempo per ridare vita al format del DopoFestival, lasciando così spazio ad Alessandro Cattelan.

Annalisa ed Elodie come co-conduttrici?

Un’altra novità potrebbe essere quella delle co-conduttrici. Se Amadeus puntava alle influencer (Chiara Ferragni tra tutte), Conti sembra indirizzato al mondo musicale.

Indiscrezioni lasciano presumere la possibilità che siano due delle interpreti più apprezzate degli ultimi Festival a indossare i ruoli di co-conduttrici.

Si tratterebbe di Annalisa ed Elodie, seppur quest’ultima abbia risposto che “per il momento sono concentrata sulla mia musica”.