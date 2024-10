Morto Nicola Pieruccini segretario della Lega a Massa Carrara, il ricordo commosso di Salvini

Nicola Pieruccini, imprenditore e volto noto della Lega di cui era segretario provinciale a Carrara, non ce l’ha fatta: colpito all’improvviso da un malore nella serata di lunedì 30 settembre, è morto all’ospedale Opa di Massa a distanza di poche ore.

Morto Nicola Pieruccini, il segretario della Lega a Carrara

Secondo quanto riferito dalla testata La voce apuana, Pieruccini si è sentito male durante una cena con la famiglia, accasciandosi improvvisamente a terra. Poi i soccorsi, la corsa in ospedale, le ore in bilico tra la vita e la morte, e infine il decesso registrato mercoledì 2 ottobre.

Dopo la tragica notizia, il mondo politico e in particolare quello leghista ha commemorato Pieruccini con messaggi d’affetto e vicinanza alla sua famiglia.

Fonte foto: ANSA Susanna Ceccardi

Il messaggio dall’account Salvini Premier: “Lavoreremo per la tua Carrara”

“È venuto improvvisamente a mancare Nicola Pieruccini, segretario della Lega di Carrara – si legge sul profilo X “Lega Salvini Premier” – . Lavoreremo per la tua Carrara e la tua Toscana come hai fatto tu per anni, con coraggio e passione. Il commosso abbraccio di tutta la Lega va alla tua famiglia”.

Il saluto commosso e addolorato dell’amica e collega Susanna Ceccardi

Particolarmente sentito il saluto dell’europarlamentare Susanna Ceccardi che ha lavorato in diverse occasioni fianco a fianco a Pieruccini.

“Abbiamo organizzato insieme tanti eventi, ci siamo divertiti e abbiamo fatto militanza vera – ha ricordato Ceccardi -. Un leone coraggioso, come quella sera in cui gli anarchici hanno aggredito i ragazzi al gazebo a Carrara, tu non ti sei mai tirato indietro”.

“Il tuo cuore era grande, forse troppo grande e alla fine non ce l’ha fatta – ha aggiunto l’eurodeputata -. Eri sempre in prima linea, le tue feste son sempre state le più belle di tutta la Lega Toscana, lì si respirava davvero la voglia di stare insieme per condividere idee e progetti”.

E ancora: “Eri un punto di riferimento e io non dimenticherò mai l’impegno che hai speso per aiutarmi in tutte le campagne elettorali che ho affrontato”.

“Sei stato l’immagine autentica della Lega che amo, quella verace che sa stare in mezzo alla gente e non ha paura di niente e di nessuno. Un imprenditore che ha davvero sostenuto il Made in Italy portando il gelato italiano in giro per il mondo, coerente con le tue idee e con il tuo modo di essere”, ha concluso Ceccardi.