Morto motociclista in incidente sull'A2 tra Torano e Tarsia, vicino Cosenza: traffico bloccato in autostrada

Incidente mortale lungo l’autostrada A2 tra gli svincoli di Torano e Tarsia, in provincia di Cosenza. A perdere la vita un motociclista che, stando alle prime informazioni riportate dalla stampa locale, avrebbe perso in autonomia il controllo del mezzo a due ruote sui cui stava viaggiando e si sarebbe andato a schiantare senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’incidente a Tarsia

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 giugno, lungo la carreggiata nord dell’Autostrada del Mediterraneo in direzione Salerno, in corrispondenza del km 229,800, poco prima dello svincolo del comune di Tarsia.

La vittima viaggiava su una moto che, forse per l’alta velocità, è sbandata finendo contro il guard rail. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, il centauro sarebbe morto sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tratto dell’autostrada A2 tra Torano e Tarsia, nel Cosentino, dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi e il traffico sull’A2

In seguito all’incidente, il traffico nel tratto interessato dell’Autostrada A2 è andato in tilt, con la formazione di lunghe code dei veicoli in viaggio lungo la carreggiata nord. Agli automobilisti viene consigliato il percorso alternativo della parallela Strada Provinciale 241.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e le squadre Ansa per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Intervenuto anche l’elisoccorso con il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

L’incidente a Roma

Il centauro morto lungo l’Autostrada del Mediterraneo non è l’unico motociclista a perdere la vita nella giornata di sabato 15 giugno. Poche ore prima, un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente a Roma, che ha coinvolto tra un’auto e due moto.

L’incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via di Acilia, in direzione Ostia: la vittima viaggiava su una Kawasaki 7900, mentre l’altro centauro, un 34enne a bordo di una Piaggio Beverly, è stato portato all’ospedale Grassi di Ostia, ma stando alle informazioni emerse finora, non sarebbe in pericolo di vita.