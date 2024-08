Morto Massimo Cotto di Virgin Radio, il conduttore di RockAndTalk aveva 62 anni: l'annuncio dell'emittente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della musica: è morto a 62 anni Massimo Cotto, conduttore radiofonico, giornalista e critico musicale. Ad annunciarlo Virgin Radio con un post sui social. Cotto era uno dei pilastri dell’emittente, per molti anni ha dato la sveglia ai suoi ascoltatori con il suo RockAndTalk.

Morto Massimo Cotto, aveva 62 anni

Massimo Cotto è scomparso all’età di 62 anni nella notte tra giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto all’ospedale di Asti.

Il conduttore radiofonico, storica voce di Virgin Radio, era ricoverato da settimane in rianimazione, dopo un malore che lo aveva colpito il 9 luglio scorso.

Fonte foto: IPA

L’annuncio di Virgin Radio

“Questa notte Massimo Cotto ci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo, perché Massimo era uno di noi”.

Così Virgin Radio ha dato notizia della scomparsa di Massimo Cotto con una serie di post su X.

“Massimo era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali. Giornalista straordinario, scrittore, autore, attore di teatro sempre con la voglia di raccontare e (incantare) stupire chi aveva di fronte o all’ascolto”, scrive l’emittente.

“Nel 2012 è entrato a fare parte della famiglia di Virgin Radio raccontando le follie dei grandi artisti del rock. Attraverso le pillole di Rock Bazar e poi dal 2016 era in onda tutte le mattine in Rock and Talk con Dr.Feelgood (Maurizio Faulisi) e con il Cavaliere Nero (Antonello Piroso)”.

“In tutti questi anni ci ha sempre dato il Buongiorno con il sorriso e con il suo inconfondibile umorismo (non dimenticheremo mai le sue battute), tenendoci compagnia con una passione infinita per la musica e per tutte le forme d’arte”.

“Siamo vicini alla sua famiglia e a tutti voi che, come noi, lo avete amato e apprezzato. Ciao Massimo, fai buon viaggio”, conclude il messaggio di cordoglio dei colleghi.

Massimo Cotto lascia la moglie, Chiara Buratti, attrice, il figlio Danilo, 17 anni e la mamma, Marisa.

Chi era Massimo Cotto

Nato ad Asti il 20 maggio del 1962, Massimo Cotto aveva cominciato la sua carriera in una radio locale per poi passare a Radio Rai, dove ha condotto diversi programmi. Dal 1999 al 2003 è stato responsabile musicale di Rai Radio 1.

Aveva fatto parte della della giuria di Sanremo Giovani ed era stato direttore artistico di SanremoLab. Dal 2012 Cotto lavorava a Virgin Radio.

Non solo voce e autore alla radio: giornalista, critico musicale e saggista, Cotto ha scritto di musica per anni per diversi quotidiani e riviste italiane.

Ha scritto e pubblicato decine di libri dedicati alla musica, tra cui molte biografie; nel novembre 2022 era uscito il suo primo romanzo, Il re della memoria.

Molto legato alla sua Asti, era stato assessore comunale alla Cultura dal 2012 al 2017.