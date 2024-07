Lo speaker di Virgin Radio Massimo Cotto non è morto. Nota ufficiale: "Momento di difficoltà, chiesta privacy"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Cotto, storico speaker di Virgin Radio, non è morto. Nelle scorse ore in rete è stata rilanciata da diversi canali la notizia della sua scomparsa. Invece non c’è alcun decesso, trattasi di una fake news.

Virgin Radio, Massimo Cotto non è deceduto: la smentita dell’emittente

A smentire che lo speaker è deceduto è stata Virgin Radio, tramite un comunicato ufficiale diramato sui profili social.

“Virgin Radio smentisce la notizia della morte di Massimo Cotto”, spiega l’emittente che aggiunge: “Massimo è in un momento di difficoltà che richiede il rispetto della privacy su e dei suoi cari, oltre che la vicinanza all’affetto di noi e i suoi colleghi e del suo pubblico”. Di recente è circolata anche l’ennesima fake news sulla morte di Emilio Fede.

La carriera radiofonica di Massimo Cotto

Massimo Cotto, nato ad Asti nel maggio del 1962, è una storica voce della radio milanese appartenente al Gruppo Mediaset.

Al momento è il conduttore del programma Rock and Talk. Ad affiancarlo Maurizio Faullisi e Antonello Piroso. La trasmissione va in onda dalle 6.30 alle 9 del mattino. Nel 2006, con Francesco Renga come testimone di nozze, ha sposato l’attrice Chiara Buratti.

Ha debuttato in radio all’inizio degli anni Ottanta, dando avvio a una lunga e sfolgorante carriera: prima di approdare a Virgin, è stato una voce di Rai Radio1 e Radio Capital.

I lavori per la tv

Ha anche lavorato nel dietro le quinte di diversi programmi televisivi. La prima esperienza è stata come autore di Carlo Massarini al Festival di Sanremo 1988, con il quale ha confezionato anche dieci puntate speciali monografiche intitolate Sanremo International (Rai 1).

Nel 2000 Paolo Giaccio lo ha voluto alla conduzione di Satisfaction su RaiSat Show. Nello stesso anno ha condotto per Rai Tre Caruso per San Giovanni a Teduccio, con Licia Colò.

Nel 2003 è al timone, sempre sul terzo canale della tv di Stato, di La memoria di Hobo nell’ambito del programma Racconti di vita. Nel medesimo anno ha firmato con Claudio Baglioni e Guido Tognetti il programma Claudio Baglioni Live Story (Rai 1).

Inoltre nel 2006 è stato autore di Maddalena Corvaglia nei programmi Quasi Sanremo e La festa della musica (Rai 1), nel 2008 ha affiancato Mara Maionchi a Scalo 76 (Rai 2).

E ancora, nel 2010 è stato autore del Festival di Sanremo e del Festival di Castrocaro (Rai 1). Tra le altre cose nel 2015 ha guidato Piero Pelù a The Voice of Italy (Rai 2), mentre nel 2017 ha presentato su Rai 3 l’anteprima del Concerto del Primo Maggio in piazza san Giovanni, a Roma.