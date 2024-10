Morto Marcello Mutti, il re della passata di pomodoro aveva 83 anni: fu il primo a vendere la salsa nel vetro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morto all’età di 83 anni Marcello Mutti, storico imprenditore e leader dell’azienda produttrice della celebre passata di pomodoro. Mutti è scomparso nella stessa casa in cui era nato, in provincia di Parma. “Ci lascia un’eredità esemplare: la passione per il proprio lavoro e il rispetto per le persone“, ha ricordato il figlio Francesco, attuale ceo dell’azienda di famiglia.

Nato il 25 dicembre 1940 nel Parmense, dopo una laurea in Economia e Commercio Mutti si era sposato con Angelita Rossi nel 1966.

A lui si deve l’intuizione che fece fare il salto di qualità all’azienda, fondata nel 1899: vendere la passata di pomodoro in bottiglie di vetro, una garanzia di trasparenza e qualità del prodotto, come ricorda il Corriere della Sera.

Sotto la guida del “Signor Mutti”, come era conosciuto tra i suoi dipendenti, l’azienda con sede a Piazza di Basilicanova, frazione di Montechiarugolo (Parma), divenne uno dei simboli del Made in Italy e ottenne numerosi riconoscimenti legati alla qualità e ai metodi di produzione.

Il ricordo del figlio Francesco

“L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’azienda come un valore, basato sull’importanza della progettualità e della costruzione“, ha ricordato il figlio Francesco, attuale amministratore delegato dell’azienda conserviera a La Gazzetta di Parma.

“Un’azienda – prosegue – in cui l’attenzione e il rispetto verso le persone devono essere prioritari”.

“Mio padre era un uomo schivo, ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e, quando la vedeva ‘calpestata’, ne soffriva tanto. Amava i grandi spazi naturali, quelli della pianura e quelli dell’Africa, in cui lo sguardo si perdeva nell’infinito”, ha concluso Francesco Mutti.

Le parole del collega

“Il signor Marcello sapeva stimolare in ogni dipendente l’attaccamento all’azienda, tant’è che qui a Piazza l’aria che si è sempre respirata è quella della dedizione“, ha raccontato, commosso, il direttore acquisti della Mutti Giovanni Grossi.

“Aveva una premura per i suoi collaboratori fatta anche di piccoli gesti, che esprimevano il suo modo di essere – ha aggiunto Grossi -. Gesti che trasmettevano immancabilmente i suoi valori: valori importanti per fare dell’imprenditoria qualcosa di straordinario, non necessariamente legato all’interesse economico, ma al benessere delle persone che lavoravano con lui. Così ogni dipendente si è sempre sentito partecipe di un cammino per creare insieme la storia dell’azienda”.

L’azienda

Mutti – Industria Conserve Alimentari è un’azienda fondata e specializzata nelle conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro. La sede si trova a Basilicanova, una frazione di circa 3 mila abitanti del comune di Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Venne fondata nel 1899 da Callisto e Marcellino Mutti con il nome di “Fratelli Mutti”, come industria conserviera del pomodoro.

Nel 1994 Il figlio di Marcello, Francesco, è diventato amministratore delegato. Dal 2004 al 2015, nell’arco di soli 11 anni, l’azienda è passata da 44 milioni di euro di fatturato a circa 234 milioni.