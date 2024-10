Morto lo scrittore Antonio Skármeta che ispirò Il Postino di Massimo Troisi: il narratore cileno aveva 83 anni

È morto a 83 anni lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore del libro Il postino di Neruda, al quale si ispirò il film Il postino diretto da Michael Radford e interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta.

Chi era Antonio Skármeta

L’annuncio della morte di Antonio Skármeta, scrittore tradotto in 30 lingue, è stato dato dall’Università di Santiago del Cile, nella quale era professore emerito.

Skármeta nacque ad Antofagasta, città portuale del Cile settentrionale, il 7 novembre 1940. Lasciò gli studi di Lettere e Filosofia in Cile in seguito al colpo di stato del 1973 contro il presidente Salvador Allende e si trasferì alla Columbia University di New York.

Fonte foto: ANSA

Antonio Skármeta in una foto di aprile 2009.

Lì iniziò a lavorare traducendo vari autori. Negli anni successivi si affermò come scrittore sulla scena internazionale. Tornò infine in Cile, dove lavorò per il cinema e la televisione.

La carriera diplomatica

Dal 2000 al 2003 Skármeta ricoprì l’incarico di ambasciatore del Cile in Germania. A Berlino insegnò inoltre sceneggiatura all’Accademia di cinema e televisione.

Sempre in Germania, molti anni prima, nel 1975, lo scrittore aveva pubblicato il suo primo romanzo (Sognai che la neve bruciava) durante il suo soggiorno europeo.

I libri

Oltre al romanzo d’esordio e al suo lavoro più noto, Skármeta pubblicò anche altri testi, fra i quali Match ball, Non è successo niente, Le nozze del poeta, La bambina e il trombone, Il ballo della Vittoria, Un padre da film e I giorni dell’arcobaleno.

La fama internazionale arrivò con Il postino di Neruda del 1985. Il titolo originale è Ardiente Paciencia, anche se nei paesi latino-americani è più conosciuto con il titolo El cartero de Neruda. Il film con Troisi arrivò nel 1994.

I premi

Fra i riconoscimenti internazionali ricevuti da Antonio Skármeta si ricordano il Prix Médicis in Francia, il Goethe in Germania e il Grinzane Cavour in Italia. E poi ancora, il Premio internazionale Ennio Flaiano, il Premio Planeta in Spagna e il Premio Nazionale di Letteratura del Cile alla carriera del 2014.