Morto Lando Francini attore della Melevisione e Cuoco Basilio, l'addio di Milo Cotogno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si è spento a 68 anni Lando Francini, attore noto per il ruolo del Cuoco Basilio nella Melevisione. Il mondo dello spettacolo lo ricorda con affetto: nato in Brasile, in Italia ha sviluppato la sua carriera vantando collaborazioni di prestigio, per poi specializzarsi nel teatro per ragazzi e incantare generazioni di bambini con talento nella narrazione e magia visiva.

Chi era Lando Francini, attore della Melevisione

Lando Francini, il Cuoco Basilio della Melevisione, è morto il 31 gennaio all’età di 68 anni. Cresciuto in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, Francini ha dedicato la sua esistenza all’arte e alla recitazione.

Suo padre, Mauro, insegnava scenografia alla Civica Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, mentre sua madre, Klara Hetenyi, era costumista e pittrice.

Il suo percorso formativo ha avuto inizio nel 1974, quando ha ottenuto il diploma in animazione teatrale sotto la guida di Sergio Missaglia presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano.

Con Fo, Strehler e Ronconi: poi la tv dei ragazzi

La carriera lo ha portato a collaborare con alcuni dei più celebri protagonisti della scena teatrale italiana. Come mimo, ha calcato il palcoscenico del Teatro alla Scala, lavorando sotto la guida di giganti del teatro come Dario Fo, Luca Ronconi e Giorgio Strehler.

Nonostante queste prestigiose esperienze, è stato il teatro per l’infanzia a rappresentare la sua vera passione. Francini ha dedicato gran parte del suo percorso artistico a spettacoli capaci di fondere narrazione, colori e suggestioni visive, incantando il pubblico più giovane.

Tra il 2003 e il 2006 è poi entrato nel cuore e nelle case di migliaia di bambini grazie alla sua interpretazione del Cuoco Basilio nella Melevisione, il celebre programma di Rai 3 ambientato nel Fantabosco.

Il ricordo del mondo dello spettacolo

Fra i tanti personaggi dello spettacolo che lo hanno ricordato c’è inevitabilmente Lorenzo Branchetti, noto per il ruolo di Milo Cotogno nella Melevisione.

Lando Franchini “era una persona buona e mite, così come lo vedi in faccia” ha ricordato il collega. “Sempre gentile con tutti”.

Tanti gli aneddoti raccontati a proposito del compianto attore, in particolare Branchetti ha menzionato quello che era il suo “regno”, ovvero il set della cucina di Cuoco Basilio, che era il preferito di tutti in quanto “il cibo era vero e gli attori potevano mangiare durante le riprese”.

“Noi personaggi di Melevisione siamo tutti legati, anche se non ci frequentiamo, da questo filo magico invisibile” ha aggiunto Branchetti. “Siamo uniti e lo siamo anche per i nostri fan. Questa notizia è stata accolta con grande dispiacere perché è legata a un personaggio dell’infanzia. Non conta quanto è stato dentro Melevisione, ma conta aver fatto parte di un progetto grosso e importante per tanti ragazzi che sono cresciuti con questo programma”.