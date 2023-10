Morta a 58 anni Lorenza Cingoli, autrice della Melevisione e dell'Albero Azzurro: il comunicato di Rai Kids

Si è spenta a soli 58 anni Lorenza Cingoli, autrice televisiva della “Melevisione” e dell’”Albero Azzurro” nonché sceneggiatrice. Lavorò anche con Dario Fo al film cartoon “Johan Padan a la descoverta de le Americhe”, pellicola presentata al Festival di Venezia nel 2002.

II comunicato di Rai Kids

Cingoli ha lavorato alla “Melevisione” per quasi un decennio, dal 2004 al 2015. All’”Albero Azzurro” si è dedicata dal 1996 al 2003.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la Tv di Stato, attraverso un comunicato diramato da Rai Kids. La comunità della tv per ragazzi la ricorda come una persona “vivace e di grande professionalità”.

“I suoi programmi continueranno a divertire ed educare le nuove generazioni”, ha concluso Rai Kids.

Gli studi

Lorenza Cingoli è venuta alla luce ad Ancona, nel 1965. Si trasferì poi a Milano, dove studiò Storia moderna e contemporanea all’Università Statale.

Dopodiché ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia economica all’Università Bocconi.

La carriera

Durante la sua carriera ha anche realizzato il magazine televisivo “Il calendario dell’avvento” per Rai Gulp (2019) e il lungometraggio “Berni e il giovane faraone”, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti.

Inoltre si è impegnate in alcune fiction per giovani e ha scritto libri e racconti per ragazzi. Negli ultimi mesi ha lavorato alla sede Rai di Torino per la scrittura del programma “Calzino”.

Tra i suoi lavori da ricordare c’è anche l’ideazione del coniglio della Junior Tv.

Come poc’anzi accennato, oltre a essere una autrice del piccolo schermo, è stata una scrittrice di romanzi per ragazzi. Nel 2018 ha pubblicato la raccolta di leggende “Le più belle storie dell’Antica Roma” (Gribaudo) e il romanzo “Il segreto di Lucina” (Einaudi Ragazzi).

Nel 2020, in omaggio al 500esimo anniversario della morte di Raffaello, ha scritto il romanzo “Raffaello e lo scorpione lucente”. Di recente ha realizzato il libro “Le più belle storie dell’Iliade”, scritto sempre insieme a Martina Forti (Gribaudo).

Pochi giorni fa la Rai è stata colpita da un altro lutto: si è spento a 42 anni il giornalista Pietro Bellantoni.