Morto l'uomo più anziano del mondo a 114 anni in Venezuela: chi era Juan Vicente Perez Mora, padre di 11 figli

È morto in Venezuela a 114 anni Juan Vicente Perez Mora, riconosciuto nel 2022 come l’uomo più anziano del mondo dal Guinness World Records. Perez Mora, noto come Tìo Vicente zio era nato il 27 maggio 1909: avrebbe quindi compiuto a breve 115 anni. Una vita lunghissima trascorsa lavorando la terra e occupando tanti altri impieghi, mentre nel frattempo la famiglia cresceva: ebbe infatti ben 11 figli. A dare la notizia del decesso, avvenuto martedì 2 aprile, è stato il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Per alcuni anni Juan Vicente Perez Mora ha detenuto il primato di uomo più anziano del pianeta. Era infatti il 4 febbraio del 2022 quando il Guinness World Records certificò il dato: Tìo Vicente aveva esattamente 112 anni e 253 giorni.

L’ex uomo più anziano del mondo è passato a miglior vita martedì 2 aprile. A dare l’annuncio è stato sui social il leader del Paese. “Juan Vicente Perez Mora è trasceso nell’eternità a 114 anni” ha scritto sul suo account X il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro.

Chi era Juan Vicente Perez Mora, ex “nonno del mondo”

Juan Vicente Perez Mora, per tutti Tìo Vicente, era nato il 27 maggio 1909 a El Cobre, nello stato andino di Tachira, ed aveva 11 figli insieme alla moglie Ediofina del Rosario García Carrero.

Dalla coppia aveva avuto origine un’immensa famiglia, con ben 41 nipoti e 30 pronipoti. Originario di una famiglia di contadini, come ricordato dal Guinness World Records ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorando come agricoltore e non solo.

Tìo Vicente iniziò ben presto, infatti, la dura vita nei campi, insieme a suo padre e i suoi fratelli, quando aveva soltanto 5 anni. Da adulto, nella fattoria di Los Paujiles, fu impegnato soprattutto nella raccolta della canna da zucchero e del caffè.

Da contadino a sceriffo: la vita di Juan Vicente Perez Mora, il più anziano del mondo

Dimostrandosi sempre uomo di lavoro volenteroso e versatile, durante la sua vita Perez Mora ricoprì anche ruoli molto diversi.

L’uomo, negli anni Cinquanta, fu impegnato anche nella costruzione della strada da Queniquea a San José de Bolívar senza macchinari (“solo con pala e piccone”, come racconta il sito dei Guinness World Records).

Svolse inoltre il lavoro di sceriffo e di risolutore di controversie sulla terra e sulla famiglia, mentre continuava a lavorare nel settore agricolo.

Il decesso di Perez Mora segue di poco più di un anno quello di Suor André, ex “nonna del mondo” e inserita nella speciale classifica del Guinness a breve distanza dal venezuelano, nel 2022.