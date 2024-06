Morto l’ex sindaco di Fidenza Massimo Tedeschi. Il messaggio di Daniela Santanchè: “Lavoreremo in suo ricordo”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È morto l’ingegnere Massimo Tedeschi, parlamentare nel gruppo Ds nel 2006, sindaco di Fidenza dal 1991 al 2004 e del vicino comune di Salsomaggiore per cinque anni. Noto per il suo impegno per la valorizzazione della Via Francigena. Tedeschi aveva 73 anni ed era affetto da SLA. Lascia la moglie Vallì e i figli Elisa e Marco. Il cordoglio della politica.

Morto Massimo Tedeschi, ex sindaco di Fidenza

All’età di 73 anni è morto Massimo Tedeschi, ingegnere e sindaco tra i più amati. Fu a capo del comune di Fidenza, in Emilia-Romagna, per 14 anni, dal 1991 al 2004.

Per cinque anni ricoprì anche la carica di sindaco del vicino comune di Salsomaggiore e, nel 2006, fu parlamentare nel gruppo Ds.

Nel 2001 fondò l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), di cui era tutt’ora presidente, alla guida di 243 enti locali, 92 organizzazioni no-profit e 400 operatori privati.

Fu proprio Tedeschi ad avere l’intuizione di riunione sotto un’unica associazione tutti i cammini che, attraverso l’intera Europa, si dirigono verso Roma e verso la Terrasanta.

“L’Europa, il progetto politico che più hai adorato, difeso, promosso e in parte contribuito a costruire con la straordinaria intuizione della via Francigena” ha ricordato sui social il presidente della provincia di Parma Andrea Massari.

“Ti ha portato a essere punto di connessione con centinaia di comunità del vecchio continente. Eri proprio bravo nel costruire contatti e tessere relazioni, un maestro”.

Il cordoglio della politica

Un messaggio di cordoglio arriva anche dalla ministra Daniela Santanché, in nome del dicastero del Turismo: “Continueremo a lavorare con l’AEVF per raggiungere risultati sempre più importanti volti a promuovere e tutelare l’immenso patrimonio che il presidente Tedeschi ha contribuito significativamente a proteggere e sviluppare”.

“Come sindaco mi riterrò soddisfatto se riuscirò a fare anche solo la metà di quello che ha fatto lui ed è per questo che la sua assenza si fa sentire già adesso” ha scritto l’attuale sindaco di Fidenza, Davide Malvasi.

“Ti ricorderemo e non ti dimenticheremo, non scorderemo la tua cocciutaggine, la tua perseveranza, non scorderemo i tanti momenti condivisi per la tua Fidenza” è l’ultimo, il più toccante, saluto di Massari.