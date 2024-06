Daniela Santanchè celebra Jannik Sinner esaltando il Governo Meloni: polemiche e battute contro la ministra

“Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova”, Così Daniela Santanchè commenta la notizia, con tanto di foto del campione e didascalia a caratteri cubitali “orgoglio tricolore”.

Parole che suscitano non poca confusione dato che non viene spiegato quale sia il collegamento tra la vittoria di Sinner con l’aumento del turismo in Italia.