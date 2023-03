Morto l'ex presidente di Lazio e Torino Gianmarco Calleri, aveva 81 anni: fu lui a portare Gascoigne in Italia

È morto, all’età di 81 anni, Gian Marco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino. Nato a Busalla il 10 gennaio 1942, dopo la carriera da calciatore, in Serie B con Novara, Monza e Lazio, si impegnò in ambito imprenditoriale e nel 1986, assieme al fratello Giorgio e al finanziere Bocchi, acquistò il club biancoceleste.

Gian Marco Calleri, gli anni da presidente della Lazio

Prima di acquisire la società romana, fu massimo dirigente sportivo dell’Alessandria, attuando ricche campagne acquisti nel periodo che va dal 1983 al 1985.

Con la Lazio, nel ruolo di presidente, ottenne nel 1986-87 una clamorosa salvezza in B nonostante i 9 punti di penalizzazione. Risanò le casse del club e tornò nella massima serie. Fu sotto la sua presidenza che nella squadra biancoceleste sbarcò il campione inglese, tutto genio e sregolatezza, Paul Gascoigne.

Fonte foto: ANSA Paul Gascoigne all’Olimpico dopo essersi ritirato dal calcio

La cessione della Lazio e l’acquisizione del Torino

Calleri cedette poi la Lazio a Cragnotti nel 1992. Due anni dopo, rilevò il Torino lasciando il club granata nel 1997. L’anno successivo Calleri tentò un’esperienza all’estero, acquisendo il Bellinzona, ceduto nel 2001.

Dopo aver tentato invano di acquisire il Genoa nel 2003 e dopo aver provato una nuova scalata alla Lazio nell’estate del 2004, decise di ritirarsi lasciando le sue più importanti attività al figlio Riccardo, ex vicepresidente della Gea World.

Calleri imprenditore oltre il calcio e l’apparizione al cinema nel 1975

Calleri, quando si ritirò dal calcio giocato, oltreché ai già citati impegni negli affari imprenditoriali nel mondo del calcio, divenne proprietario di numerose imprese, tra cui la più rappresentativa Mondialpol (gruppo di società operante nel settore vigilanza e trasporti valore)

Curiosità: nel 1975 Gianmarco Calleri ha recitato (con lo pseudonimo di Marco Reims) nel film Perché si uccidono – La mer*e di Mauro Macario, insieme a Maurice Ronet, Leonora Fani e Beba Loncar.