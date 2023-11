Morto l'attore Evan Ellingson di CSI Miami: aveva 35 anni, la rivelazione del padre sui problemi di droga

È morto Evan Ellingson, ex bambino prodigio della tv, divenuto noto giovanissimo per i ruoli avuti nelle serie tv “24” e “CSI: Miami”. L’attore si è spento a 35 anni domenica 5 novembre.

L’attore trovato morto in una casa in California

Ellingson, come riferiscono i media statunitensi, è stato trovato senza vita nella camera da letto di una casa a Fontana, in California. Lascia una figlia, Brooklyn Ellingson, nata nel 2008. Le cause della morte non sono state ancora state chiarite. La notizia del decesso arriva a pochi giorni di distanza dalla morte di un’altra star hollywoodiana, Matthew Perry di Friends.

Il padre dell’attore, il signor Michael Ellingson, contattato dal portale americano Tmz, ha raccontato che suo figlio si trovava in una struttura per il recupero da dipendenze ed aveva avuto problemi legati alla droga in passato. Il genitore ha però sottolineato che negli ultimi tempi stava migliorando.

Fonte foto: GETTY

Suo fratello, nel 2008, era morto a causa di un’overdose.

I primi passi sul set

Nato nel 1988, Evan Taylor Ellingson ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo recitando nella serie “MADtv”.

Dopodiché ha avuto l’occasione di entrare nel cast di “Titus” e soprattutto “Selvaggi“. Per quest’ultimo lavoro ha ottenuto una candidatura agli Young Artist Award per la sua interpretazione.

Ha poi avuto parti in “General Hospital”, “Bones”, “Boys Life” e “State of Mind”. Inoltre, ha recitato in film come “Confession”, “Lettere da Iwo Jima” e “La custode di mia sorella”.

Il successo con CSI Miami e 24

Il successo planetario lo ha avuto grazie al ruolo in “CSI: Miami”, interpretando il personaggio di Kyle Harmon, il figlio del tenente Horatio Caine.

Nella serie ha esordito nella sesta stagione e ed è rimasto in scena per 18 episodi.

Nella serie “24”, invece, ha vestito i panni, per 10 episodi, del personaggio di Josh Bauer, il nipote di Jack Bauer, la cui storia è alquanto complessa. Il suo ruolo è stato centrale per alcuni episodi. Dopodiché il personaggio è uscito di scena dalla trama in modo progressivo.